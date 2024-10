Il presidente dell'"Aktion Vierviertel/Arction Quatre Quarts" Arber Bullakaj, assieme a Nadra Mao, membro del comitato esecutivo, al momento del lancio dell'iniziativa nel maggio 2023 Keystone

L'iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» ha raccolto un numero di firme sufficiente per la sua riuscita, secondo i suoi promotori. Grazie allo sprint finale, sono state riunite in totale 135'000 sottoscrizioni.

Il termine ultimo per la raccolta delle firme è fissato al 21 novembre dalla Cancelleria federale. L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione «Aktion Vierviertel/Action Quatre Quarts», che si batte per promuovere attivamente la naturalizzazione.

Negli ultimi tre mesi sono state raccolte quasi 50'000 sottoscrizioni, hanno dichiarato oggi i promotori. E questo nonostante lo scandalo delle firme falsificate e delle persone pagate per raccoglierle, che ha reso difficile ottenere le sottoscrizioni per strada, hanno aggiunto.

A loro avviso, ciò dimostra che la Svizzera deve affrontare il suo deficit democratico. Oggi, infatti, la Confederazione esclude più di un quarto della popolazione residente dall'accesso agli stessi diritti politici. «Aktion Vierviertel/Action Quatre Quarts» ritiene che questo sia indegno di una democrazia.

Dopo 5 anni di soggiorno legale

L'Iniziativa per la democrazia vuole rendere più facile la naturalizzazione. Chiede che essa sia possibile dopo cinque anni di soggiorno legale in Svizzera, indipendentemente dal permesso di domicilio. Le condizioni devono essere la conoscenza di base di una lingua nazionale e l'assenza di atti criminali gravi.

Attualmente, solo le persone con un permesso C che risiedono in Svizzera da almeno dieci anni possono essere naturalizzate. Secondo uno studio, la Svizzera ha le regole di naturalizzazione più severe in Europa dopo Cipro.

