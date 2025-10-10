  1. Clienti privati
Svizzera Il Consiglio federale: «L'Iniziativa per un servizio civico va respinta»

SDA

10.10.2025 - 08:35

Per il consigliere federale Martin Pfister, l'iniziativa per un servizio civico su cui si voterà il 30 di novembre va respinta.
Keystone

L'iniziativa per un servizio civico sulla quale si voterà il prossimo 30 novembre va troppo lontano: parola del Consiglio federale che invita popolo e Cantoni a respingere un testo, inviso anche al parlamento, che toglierebbe risorse a esercito e protezione civile.

Negli ultimi anni gli effettivi del personale dell'esercito e della protezione civile sono sempre più sotto pressione, poiché sempre più persone scelgono il servizio civile e diverse persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono essere esonerate per motivi medici o di altro tipo prima di aver assolto il loro obbligo militare, spiega una nota governativa odierna.

L'iniziativa «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa servizio civico)», inoltrata il 26 ottobre 2023 con 107'613 firme valide, chiede di introdurre l'obbligo, per tutte le persone di cittadinanza svizzera, donne comprese, di prestare un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.

Questo servizio dovrebbe essere prestato sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge. L'effettivo regolamentare dell'esercito e della protezione civile deve essere garantito. In base al testo dell'iniziativa, il legislatore può inoltre prevedere che anche le persone che non hanno la cittadinanza svizzera siano tenute a prestare tale servizio.

