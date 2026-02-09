  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Raccolte 133'000 firme per l'Iniziativa per la protezione degli alimenti

SDA

9.2.2026 - 07:48

L'alleanza ha raccolto 133mila firme: toccherà alla Cancelleria federale verificarne la validità.
L'alleanza ha raccolto 133mila firme: toccherà alla Cancelleria federale verificarne la validità.
Keystone

L'alleanza che sostiene l'Iniziativa per la protezione degli alimenti ha annunciato di aver raccolto oltre 133'000 firme. Il comitato promotore intende consegnare i fogli con le sottoscrizioni entro i termini previsti il 27 febbraio alla Cancelleria federale.

Keystone-SDA

09.02.2026, 07:48

09.02.2026, 08:18

Secondo quanto riferito stamane dall'Associazione per alimenti senza OGM in una nota, questa cifra è stata raggiunta grazie al sostegno di oltre 50 organizzazioni. La Cancelleria federale provvederà ora a verificare la validità delle firme.

Il testo intende garantire, anche dopo la scadenza della moratoria sugli OGM, un controllo sugli organismi geneticamente modificati. L'iniziativa chiede la libertà di scelta per i consumatori, la protezione dell'agricoltura senza OGM e la sicurezza di fronte ai rischi che, secondo i promotori della proposta, la biotecnologia comporta, in particolare per l'agricoltura biologica.

La campagna per l'iniziativa è portata avanti dall'Associazione per alimenti senza OGM, sostenuta da associazioni agricole, ambientali e di difesa dei consumatori tra cui Bio Suisse, Greenpeace, Swissaid, l'associazione svizzerotedesca dei piccoli contadini (Kleinbauern-Vereinigung) e l'Alleanza svizzera per un'agricoltura senza OGM (SAG).

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
È morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni
Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Per il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana il bar dei Moretti era in regola
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario

Altre notizie

Ecco perché. Per il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana il bar dei Moretti era in regola

Ecco perchéPer il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana il bar dei Moretti era in regola

Ospedale di Milano. Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda: «Ci occuperemo di loro»

Ospedale di MilanoParmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda: «Ci occuperemo di loro»

Svizzera. Il presidente del Centro Philipp Matthias Bregy difende l'aumento dell'IVA per esercito

SvizzeraIl presidente del Centro Philipp Matthias Bregy difende l'aumento dell'IVA per esercito