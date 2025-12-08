La radiotelevisione di servizio pubblico garantisce una copertura ampia ed equilibrata dell'attualità, sostengono gli oppositori dell'iniziativa per la riduzione del canone SSR a 200 franchi. Keystone

Un «sì» all'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» danneggerebbe le regioni periferiche e la qualità dell'informazione, secondo il comitato interpartitico degli oppositori. Non si tratta di una misura di risparmio insignificante, hanno sottolineato.

Keystone-SDA SDA

Presentando oggi a Berna gli argomenti della campagna ufficiale per il «no» all'iniziativa, il comitato ha messo in guardia dal pericolo che rappresenterebbe per la Svizzera l'accettazione del testo. «Si minaccia il cuore stesso del servizio pubblico, mettendo a repentaglio i suoi programmi e indebolendo così la Svizzera», hanno affermato gli oppositori

«In questi tempi incerti, è importante avere un accesso ampio e affidabile alle informazioni in tutte le regioni, con resoconti approfonditi. (...) La SRF, la RTS, la RSI, la RTR e Swissinfo (...) sono un baluardo contro la disinformazione», hanno rilevato rappresentanti di PS, Centro, PLR, Verdi e Verdi liberali.

Un budget dimezzato comprometterebbe la capacità della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) di adempiere alla sua missione di fonte di informazione indipendente per la popolazione, ha aggiunto il comitato.

Quest'ultimo ha ricordato che la SSR ha già avviato una trasformazione radicale, che porterà a un risparmio di 270 milioni di franchi entro il 2029, pari al 17% del suo budget.

Conseguenze sproporzionate

L'obiettivo dell'iniziativa presentata dall'UDC e dai Giovani liberali-radicali svizzeri è quello di ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 200 franchi all'anno. Il controprogetto del Consiglio federale prevede invece una diminuzione graduale a 300 franchi entro il 2029.

«Una riduzione della metà del budget della SSR avrebbe conseguenze sproporzionate sui costi della copertura mediatica nelle regioni periferiche e nelle minoranze linguistiche», ha affermato preoccupato il consigliere nazionale Martin Candinas (Centro/GR).

«Questa iniziativa mette in pericolo la coesione e la diversità linguistica che conferiscono al nostro Paese il suo carattere unico».

Il canone offre alla SSR un margine di manovra per trattare temi importanti per la società, anche se non generano un grande pubblico o molti clic, secondo il comitato per il «no».

In particolare, il direttore di Swiss Olympic, Roger Schnegg, ritiene che la SSR sia indispensabile per lo sport svizzero. «Non solo trasmette eventi di alto livello, ma presenta anche i giovani, gli sport per disabili e le discipline più marginali. Ridurre le sue risorse della metà costituirebbe un attacco diretto a questa diversità e visibilità».

Tutti gli schieramenti, tranne l'UDC

Come detto, il comitato interpartitico riunisce voci provenienti da tutti gli schieramenti politici (tranne l'UDC) e da tutte le regioni linguistiche. Secondo un sondaggio di Tamedia pubblicato a metà ottobre, il 53% degli Svizzeri sostiene l'iniziativa, contro il 44% degli oppositori. Solo il 3% si è dichiarato ancora indeciso.

Il testo sarà sottoposto a votazione l'8 marzo 2026. Indipendentemente dalla sua accettazione, il Consiglio federale prevede già, per via di ordinanza, una riduzione graduale del canone radiotelevisivo a 300 franchi nel 2029.