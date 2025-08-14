L'insegnante ha continuato a riscuotere (immagine simbolica) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Per 20 mesi un'ex insegnante di Dübendorf, nel Canton Zurigo, ha ricevuto lo stipendio anche se non era più impiegata. Quando la città ha chiesto la restituzione del denaro, la donna ha fatto ricorso a tutte le istanze... senza successo.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un'ex insegnante ha ricevuto indebitamente uno stipendio dalla città di Dübendorf (ZH) per 20 mesi.

La donna si è rifiutata di restituire il denaro e ha presentato ricorso al Tribunale federale.

La docente non ha avuto successo e dovrà restituire oltre 30'000 franchi, più le spese processuali. Mostra di più

Oltre 30'000 franchi di stipendio, anche se non lavorava più per la città di Dübendorf, nel Canton Zurigo: un'ex insegnante di scuola elementare ha ricevuto per errore lo stipendio per un anno e mezzo.

Quando l'errore è stato scoperto, l'istituto scolastico ha chiesto la restituzione del denaro, ma la donna si è opposta, arrivando fino al Tribunale federale

Come riporta il quotidiano regionale «Zürcher Oberländer», la docente è stata inizialmente assunta a Dübendorf per due anni, da ultimo con un carico aggiuntivo come insegnante di tedesco come seconda lingua.

Quando ha assunto un incarico al 100% a livello cantonale, il suo contratto con la città è terminato.

I salari hanno continuato ad arrivare... inosservati?

Nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, la scuola ha continuato a versare 1'472 franchi al mese più la quota della tredicesima mensilità. In totale, per 20 mesi sono stati versati circa 36'000 franchi, inizialmente senza essere notati.

L'istituto scolastico si è accorto dell'errore solo quando la donna ha chiesto un certificato di lavoro provvisorio.

Dopo un aggiustamento interno, la città ha infine richiesto la restituzione di 32'162 franchi. La donna si è appellata all'ufficio distrettuale, che ha ridotto leggermente l'importo a 30'272 franchi.

Ma non volendo restituire nulla, la docente ha portato il caso davanti al Tribunale amministrativo e infine a quello federale.

I giudici federali non mostrano comprensione

Il TF ha respinto il ricorso. Nella loro sentenza, i giudici hanno affermato che la donna avrebbe dovuto accorgersi dei pagamenti errati, se non altro perché il saldo del suo conto aumentava regolarmente di circa 1'500 franchi.

La corte non ha accettato l'argomentazione dell'insegnante secondo cui avrebbe solo sfogliato le transazioni bancarie sul suo smartphone e non avrebbe aperto le lettere: «Il fatto che non abbia aperto le lettere inviate per posta non sembra molto credibile», si legge nella sentenza.

Inoltre, la donna aveva inserito il certificato di salario della città di Dübendorf nella sua dichiarazione dei redditi. Era quindi a conoscenza dei pagamenti.

Le conseguenze sono chiare: la docente deve restituire l'importo di 30'272 franchi. Dovrà inoltre pagare le spese processuali per un totale di 2'000 franchi. La sentenza è definitiva.