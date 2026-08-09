Inseguimento ad alta tensione ieri pomeriggio nel canton Soletta: la polizia ha fermato un'auto rubata utilizzando un nastro chiodato. A bordo del veicolo si trovavano tre minorenni – una 15enne svizzera, un 16enne rumeno e un 17enne spagnolo – che sono stati fermati.

Stando a quanto riferisce oggi la polizia, tutto è iniziato poco dopo le 14.00 quando gli agenti hanno notato una Renault Captur che risultava ricercata in quanto rubata. La vettura si trovava in quel momento sull'autostrada A2, proveniente dalla galleria del Belchen e diretta verso Egerkingen (SO). Diverse pattuglie hanno immediatamente avviato un inseguimento, con l'obiettivo di fermare il mezzo e sottoporre gli occupanti a controllo.

La caccia è proseguita dall'A2 fino all'autostrada A1 in direzione di Soletta, per poi continuare sull'A5. Il conducente del mezzo braccato ha tentato di seminare gli agenti uscendo dall'autostrada allo svincolo di Soletta Est: ma la fuga si è conclusa a Biberist (SO), dove la polizia è riuscita a bloccare il veicolo utilizzando una barriera stradale chiodata. Durante l'operazione un'auto della polizia ha riportato danni.

I tre occupanti – due ragazzi e una ragazza, tutti minorenni – sono stati fermati e condotti al posto di polizia per gli interrogatori. Le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze del furto, nonché il ruolo di ciascuno dei tre giovani.