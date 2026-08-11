Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker e Yann Sommer, ambasciatori di Svizzera Turismo per il mercato italiano, si sono sfidati in un quiz dedicato alle località elvetiche.

La showgirl ha commesso diverse gaffe, arrivando a scambiare Lugano prima per Interlaken e poi per Basilea, oltre a sbagliare altre città svizzere.

Sommer ha vinto la sfida per 5 a 2, mentre Hunziker ha scherzato sul fatto di vivere in Italia da 30 anni.

Michelle Hunziker alle prese con la geografia della Svizzera... non ha fatto una figura eccellente.

La showgirl, insieme a Yann Sommer, ha partecipato a un test dedicato al riconoscimento di alcune celebri località elvetiche, trasformando il quiz in un divertente susseguirsi di errori.

Entrambi sono ambasciatori di Svizzera Turismo per il mercato italiano e compaiono insieme in diversi contenuti realizzati per promuovere le destinazioni della Confederazione oltre confine.

Sommer ci va subito vicino, Hunziker mica tanto

Nel video diffuso su Instagram dalla pagina di Svizzera Turismo, ai due vengono mostrate alcune immagini di luoghi simbolo del Paese. Proprio davanti a uno scenario particolarmente familiare per il pubblico ticinese arriva una delle gaffe più evidenti della showgirl.

Nella fotografia compaiono infatti il lido di Lugano, gli ombrelloni a righe bianche e rosse e il profilo del San Salvatore. Hunziker, cresciuta a Caslano, non riconosce però subito la città: prima indica Interlaken e successivamente Basilea.

Anche Sommer inizialmente non centra la risposta, ma riesce almeno a collocare l'immagine in Ticino. Dopo aver tentato con Ascona, arriva infine alla soluzione corretta.

Finisce 5 a 2

Il quiz riserva poi un altro momento curioso. Davanti a una fotografia della statua dedicata a Freddie Mercury sulle rive del Lago Lemano, Hunziker indica Lugano invece di Montreux.

E gli errori non si fermano qui. La showgirl sbaglia anche nel riconoscere il ponte di Lucerna, una scena della Street Parade di Zurigo e il Museo Olimpico di Losanna.

Alla fine della sfida il risultato è netto: Sommer si impone per 5 a 2.

Hunziker prova quindi a spiegare la propria prestazione ricordando di vivere in Italia da trent'anni, mentre l'ex portiere della Nati risiede in Svizzera.

Una giustificazione che non cambia il verdetto del gioco: nella sfida tra i due ambasciatori, questa volta è Sommer ad avere la meglio.