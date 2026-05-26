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Tragedia di Crans-Montana Interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti il 5 giugno

SDA

26.5.2026 - 19:32

Il coniugi Moretti saranno entrambi interrogati (immagine d'archivio). 
Il coniugi Moretti saranno entrambi interrogati (immagine d'archivio). 
sda

Jacques Moretti non sarà il solo dei 14 indagati riguardo alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana a comparire davanti al gruppo di procuratrici incaricato del caso, venerdì 5 giugno. Anche sua moglie, Jessica, è stata convocata per un interrogatorio in contraddittorio.

Keystone-SDA

26.05.2026, 19:32

Per la prima volta dall'inizio del caso relativo all'incendio del bar «Le Constellation», avvenuto lo scorso primo gennaio – che ha causato 41 morti e 115 feriti - due imputati saranno interrogati secondo la cosiddetta procedura del confronto, ha confermato a Keystone-ATS la procuratrice generale del Cantone del Vallese, Beatrice Pilloud, facendo riferimento a una notizia del Tages-Anzeiger.

Secondo il Ministero pubblico (MP), questo tipo di audizione può svolgersi in tre modi: si pone una stessa domanda a ciascun imputato e ognuno risponde; si interroga un primo imputato su un tema nel suo complesso, poi risponde il secondo imputato; si può anche privilegiare uno scambio di risposte più simile a un ping-pong, a seconda delle spiegazioni fornite dagli imputati.

Questo doppio confronto si terrà presso il campus Energypolis a Sion, alla presenza degli avvocati delle diverse parti, i quali potranno tutti interrogare la coppia francese.

Un'altra audizione in programma

Due giorni prima dei Moretti, anche l'ex municipale di Chermignon responsabile delle costruzioni (in carica tra il 2013 e il 2016) risponderà alle domande del Ministero pubblico vallesano.

Tutti i 14 indagati indagati devono rispondere delle stesse accuse, ossia omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo in relazione al rogo di San Silvestro.

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