Svizzera Nel 2025 vi è stato un nuovo aumento delle chiamate al 145 per intossicazioni

SDA

27.1.2026 - 10:30

Sono circa 123 al giorno le chiamate giunte al numero d'urgenza. (Foto simbolica)
Keystone

La fondazione Tox Info Suisse è sempre più sollecitata: nel 2025 infatti il Centro svizzero d'informazione tossicologica ha svolto 44'736 consultazioni, in aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente. Lo indica un comunicato odierno della Fondazione.

Keystone-SDA

27.01.2026, 10:30

27.01.2026, 10:38

Nella nota si sottolinea come quasi la metà delle richieste fosse riferita a bambini e adolescenti.

Nel caso delle consultazioni relative a bambini (il 40% del totale), si è trattato quasi unicamente di incidenti. Nel 6% dei casi relativi ad adolescenti è invece l'intossicazione intenzionale a prevalere.

Secondo le statistiche allegate alla nota, in generale risulta che le principali cause di avvelenamento siano i medicamenti (36,1% dei casi) e i prodotti domestici (21,9%). I numeri sono in linea con quelli riferiti al 2024.

Il 70% delle chiamate giunte al numero d'urgenza attivo 24 ore su 24, il 145, provenivano dalla popolazione civile, il restante 30% da personale medico come impiegati degli ospedali, degli ambulatori medici e dei servizi di primo soccorso.

Il numero dei casi trattati è dunque cresciuto ulteriormente, dopo che già negli anni precedenti l'aumento si attestava tra il 2 e il 4%. Per questo nel comunicato si sottolinea «l'urgenza di aumentare le capacità di consulenza».

L'aiuto del Parlamento

Nella scorsa sessione invernale il Parlamento federale ha dunque approvato un credito di 1,5 milioni di franchi, volto a garantire il funzionamento del servizio per l'anno in corso. Tuttavia per il centro tossicologico è necessario «assicurare un finanziamento sostenibile a medio e lungo termine, in stretta collaborazione con la Confederazione».

I dati relativi al 2024 hanno infatti evidenziato un deficit di 800'000 franchi, mentre la perdita per l'esercizio 2025 dovrebbe attestarsi attorno al milione di franchi.

