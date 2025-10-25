Invaso dai turisti di Instagram, il rifugio Muttseehütte torna a vivere

Il rifugio Muttseehütte è una meta escursionistica molto apprezzata. KEYSTONE

Dopo il ritiro del loro predecessore a causa dell'afflusso dei turisti di Instagram, Rahel Koller e Cornel Ledergerber hanno osato ricominciare da capo al Muttseehütte. Le prime settimane sono state difficili, ma dopo il debutto stagionale i due hanno tracciato un bilancio positivo.

Un anno dopo la brusca partenza dell'ex guardiana del rifugio Claudia Freitag, che si era lamentata dei turisti irrispettosi sui social media, la Muttseehütte di Glarona ha ritrovato la pace.

I nuovi padroni di casa, Rahel Koller e Cornel Ledergerber, possono guardare indietro a una prima stagione impegnativa ma di successo.

Freitag si era licenziata circa un anno fa dopo quattro anni, esausta dell'assalto di «turisti di Instagram» mal equipaggiati, delle crescenti richieste e del caos del campeggio selvaggio intorno alla popolare Muttenchopf.

«Il lavoro richiede molte energie che non riesco a recuperare», aveva dichiarato all'epoca.

«Volevamo una sfida»

I nuovi gestori, dunque, hanno dovuto rimboccarsi le maniche per portare avanti la struttura. «All'inizio è stata dura, da zero a cento», racconta Ledergerber a «Südostschweiz».

Il rifugio era già invaso il primo fine settimana di metà giugno, ma al posto della frustrazione c'era la motivazione: «Gli ospiti sono stati comprensivi e questo ci ha aiutato enormemente».

I due conoscono l'ambiente del Club Alpino Svizzero (CAS) da anni, prima come ospiti, poi come personale temporaneo e partecipanti ai corsi. La decisione di occuparsi della Muttseehütte è stata spontanea.

«Sapevamo che sarebbe stato faticoso, ma volevamo una sfida», dice Koller, che lavora anche come insegnante di sostegno. Il suo compagno è responsabile della contabilità e dell'informatica del tribunale di San Gallo.

Numeri da record

Nonostante un'estate altalenante, hanno registrato circa 2'500 pernottamenti, un numero nettamente superiore rispetto all'anno precedente.

La coppia attribuisce l'aumento anche al nuovo divieto di campeggio selvaggio, introdotto in collaborazione con il Comune. «Il cartello vicino alla funivia fa miracoli», dice Ledergerber. «Molte persone vogliono solo buon umore e una bella vista».

Nel complesso il duo è soddisfatto: «Abbiamo ricevuto feedback positivi sul cibo e sull'atmosfera».

Per il momento il Muttseehütte rimarrà aperto agli ospiti giornalieri, mentre Koller e Ledergerber preparano la struttura per l'inverno. Vogliono riaprire alla fine di giugno del 2026 «pienamente motivati».