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Nel canton Turgovia Investita da un treno sul passaggio a livello, muore una donna in sedia rotelle 

SDA

31.5.2026 - 10:35

Incidente mortale a un passaggio a livello a Weinfelden (foto simbolica)
Incidente mortale a un passaggio a livello a Weinfelden (foto simbolica)
Keystone

Una donna svizzera di 55 anni in sedia a rotelle elettrica è morta sabato pomeriggio a Weinfelden, nel canton Turgovia, dopo essere stata investita da un treno a un passaggio a livello. Lo ha comunicato la polizia cantonale turgoviese.

Keystone-SDA

31.05.2026, 10:35

31.05.2026, 10:49

L'incidente si è verificato poco dopo le 13:00 si legge nella nota. Un portavoce della polizia ha indicato a Keystone-ATS che le barriere erano abbassate.

Il macchinista ha effettuato una frenata d'emergenza, ma non è riuscito a evitare la collisione. La donna ha riportato ferite mortali.

Le circostanze di quanto accaduto è oggetto di indagine: per il rilevamento delle prove è stato chiamato in causa il servizio di polizia scientifica, indica il comunicato, aggiungendo che al momento non ci sono indizi che facciano supporre l'intervento di terzi.

A causa dell'incidente, la strada è rimasta chiusa per diverse ore. Il traffico è stato deviato.

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