  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nucleare Cassis loda il «ruolo costruttivo» dell'Oman nell'accordo tra Iran e USA

SDA

16.2.2026 - 20:32

Ignazio Cassis e il ministro degli esteri omanita Badr Al Busaidi
Ignazio Cassis e il ministro degli esteri omanita Badr Al Busaidi
Keystone

La Svizzera plaude agli sforzi dell'Oman affinché Iran e Stati Uniti raggiungano un accordo. Lo ha scritto sui suoi canali social il consigliere federale Ignazio Cassis, dopo aver incontrato oggi a Ginevra il ministro degli esteri omanita Badr al-Busaidi.

Keystone-SDA

16.02.2026, 20:32

16.02.2026, 20:33

Quest'ultimo da domani fungerà da intermediario nei colloqui tra Washington e Teheran sulle sponde del Lago Lemano.

Il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha lodato il «ruolo costruttivo» assunto dal sultanato in questa situazione e la scelta di svolgere questa serie di incontri a Ginevra.

La Svizzera, aggiunge Cassis, «sostiene ogni sforzo per una distensione e resta pronta ad accogliere un dialogo» per appacificare la situazione.

La delegazione americana, guidata da Jared Kushner e Steve Witkoff, e quella iraniana, diretta dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, si incontreranno domani. L'obiettivo è far avanzare i negoziati per un accordo sul nucleare iraniano per il quale Teheran chiede in cambio la rimozione delle sanzioni.

I più letti

Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom
Morta di freddo in montagna: sotto accusa c'è il compagno, ma i «suoceri» lo difendono
Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
I commentatori di SRF svelano la notizia: il campione olimpico Meillard diventerà papà!

Altre notizie

Svizzera. Swissmedic mette in guardia: «Importazioni illegali di medicamenti in aumento»

SvizzeraSwissmedic mette in guardia: «Importazioni illegali di medicamenti in aumento»

Crans-Montana. Per ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione

Crans-MontanaPer ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione

Politica. Beat Jans incontra i suoi omologhi di Germania e Austria a margine della Conferenza di Monaco

PoliticaBeat Jans incontra i suoi omologhi di Germania e Austria a margine della Conferenza di Monaco