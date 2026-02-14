  1. Clienti privati
Montagna Valanga travolge due svizzeri fuoripista in Valle d'Aosta

SDA

14.2.2026 - 18:12

Una valanga ha travolto due sciatori freerider svizzeri impegnati in un fuoripista sopra La Thuile, in Valle d'Aosta. Le loro condizioni non sono gravi.

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
sda

Keystone-SDA

14.02.2026, 18:12

Quando la massa di neve li ha travolti sono riusciti ad aprire l'airbag.

I loro compagni sono poi prontamente intervenuti, assieme ai soccorritori in servizio nel comprensorio, per estrarli dalla massa nevosa.

Sul posto in pochi minuti è arrivato anche l'elicottero con le guide del Soccorso alpino valdostano e il medico.

I due sciatori, che sono in buone condizioni fisiche, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale regionale per accertamenti.

