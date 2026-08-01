Canton Berna A Jaberg muore ciclista 77enne trovato privo di sensi

Un ciclista di 77 anni è deceduto ieri in mattinata a Jaberg (BE) in un incidente senza altre persone coinvolte. È stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è deceduto, ha comunicato oggi sabato la Procura regionale di Berna-Mittelland.