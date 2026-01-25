Jacques e Jessica Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, 2 dei quali morti

  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inferno a Crans-Montana Jacques e Jessica Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, due dei quali morti nel rogo

Paolo Beretta

25.1.2026

Jacques e Jessica Moretti (al centro) al loro arrivo alla Procura di Sion, accompagnati dai loro avvocati per la prima udienza.
Jacques e Jessica Moretti (al centro) al loro arrivo alla Procura di Sion, accompagnati dai loro avvocati per la prima udienza.
sda

La RTS, grazie alla sua cellula d'inchiesta giornalistica, ha ricostruito l’essenziale di quanto hanno dichiarato Jessica e Jacques Moretti, imputati per la tragedia di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone. Secondo loro i colpevoli sono alcuni dipendenti, due dei quali rimasti uccisi nel rogo.

Paolo Beretta

25.01.2026, 06:00

25.01.2026, 09:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I Moretti negano qualsiasi responsabilità per il rogo in cui sono morte 40 persone nella notte di Capodanno.
  • Secondo loro le carenze nella sicurezza sono da attribuire a chi ha controllato i lavori del 2015 e a errori di alcuni dipendenti, due dei quali non potranno difendersi da queste accuse poiché sono rimasti uccisi dalle fiamme.
  • Jessica Moretti nega d'esser uscita di corsa con la cassa e dice d'essersi precipitata all'esterno per chiamare i pompieri. La sua versione sulla chiamata ai soccorsi alle 01h27 è confermata.
Mostra di più
Tragedia di Crans-Montana. Il rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

Tragedia di Crans-MontanaIl rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

Secondo la ricostruzione fatta dalla RTS delle audizioni dei coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo per la tragedia avvenuta nel loro bar «Le Constellation» di Crans-Montana, i due dicono non aver commesso errori.

Per loro le responsabilità sono di alcuni dipendenti, due dei quali hanno perso la vita nelle fiamme della notte di Capodanno.

Perché al momento del dramma una delle uscite del bar al piano terra era chiusa dall'interno con un lucchetto in cima? Diverse persone sono morte dietro quella porta.

I Moretti indicano un «colpevole»

I Moretti insistono nel dire che la consegna era di tenerla sempre aperta. Agli inquirenti hanno indicato un «colpevole». Sarebbe stato un cameriere, impiegato in un altro dei loro locali, arrivato poco dopo la una del mattino (il dramma è accaduto meno di mezz'ora dopo) a portare del ghiaccio al Constellation, ad aver chiuso il lucchetto in quel momento.

Jessica Moretti dice di averlo saputo da un altro dipendente, con il quale il cameriere si sarebbe confidato. Il «colpevole» sarebbe poi «fuggito» a casa in Francia. Il proprietario del bar dice di avergli inviato un messaggio intimandogli di non fuggire, di assumersi la sua responsabilità. Quest'affermazione deve ancora essere verificata.

Il dipendente accuato dai proprietari del bar è stato interrogato dalla polizia la mattina del 1. gennaio e secondo la sua versione il lucchetto della porta era già chiuso quando è arrivato.

Tragedia di Crans-Montana. Botta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»

Tragedia di Crans-MontanaBotta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»

I due dipendenti morti non avrebbero istruito a dovere il resto del personale

Interrogati sugli impianti e la gestione dei rischi di incendio, i Moretti, sempre stando alla ricostruzione della RTS, dicono che la responsabilità delle ristrutturazioni del 2015 siano dei precedenti proprietari del bar, così come delle autorità che non hanno rilevato nessun problema per la posa della schiuma fonoassorbente non ignifuga.

Insistono nel dire che è stata l’azienda Hornbach a consigliarli, senza avvertirli di alcun rischio. Stando a Jacques Moretti, durante un test su un pezzo di schiuma nel 2015 s'è rassicurato delle poche fiamme sprigionate, notando però un forte odore e fumo.

Jessica Moretti, dal canto suo, ha spiegato che non s'occupava della formazione sulla sicurezza antincendio del personale poiché composto da stagionali arrivati a metà dicembre e che lei era presente solo a partire dal 26 dicembre per supervisionare le serate al Constellation.

Dice d'esser partita dal principio che i due dipendenti più esperti, cioè l'agente di sicurezza Stefan e la cameriera Cyane, si fossero occupati di informare i nuovi arrivati sull’ubicazione degli estintori e il comportamento da tenere in caso di incendio.

Le versioni delle due persone indicate come «veterane» non potranno essere raccolte, poiché i due giovani fanno parte delle 40 persone morte nell’incendio.

Jacques Moretti ha precisato di non aver avuto il tempo di aggiornare tutto il personale. Ha ammesso di non aver istruito nessuno sull’uso dei 4 estintori presenti nel bar.

Tragedia di Crans-Montana. Italia indignata per il rilascio di Moretti: «Grave offesa e nuova ferita alle famiglie»

Tragedia di Crans-MontanaItalia indignata per il rilascio di Moretti: «Grave offesa e nuova ferita alle famiglie»

Jessica Moretti nega d'esser uscita di corsa con la cassa

Quanto all’uso delle candele scintillanti, i Moretti hanno confermato di averlo sempre fatto in alta stagione per ordini di bottiglie di un certo valore. La pratica di salire sulle spalle di un collega per servirle non sarebbe stata imposta, ma nemmeno disapprovata.

Infine, Jessica Moretti ha affermato di non essere uscita di corsa con la cassa. Ha ripetuto di essere salita velocemente per avvertire l'agente di sicurezza e chiamare i pompieri. Una registrazione del centro di soccorso prova che è stata proprio lei a dare il primo allarme, alla 01.27: «C’è un incendio al Constellation a Crans-Montana. È un bar. Fate presto!».

La cellula di investigazione della RTS termina ricordando che nessuna colpa o responsabilità ha potuto essere stabilita durante le prime audizioni dei due imputati.

Tragedia di Crans-Montana. Jacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

Tragedia di Crans-MontanaJacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Jacques e Jessica Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, 2 dei quali morti
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
Stan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»

La tragedia di Crans-Montana

Tre settimane dopo il disastro. Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Tre settimane dopo il disastroUna sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Vallese. Il ministero pubblico rifiuta il procuratore straordinario per l'inchiesta su Crans-Montana. Ecco perché

ValleseIl ministero pubblico rifiuta il procuratore straordinario per l'inchiesta su Crans-Montana. Ecco perché

Dopo la tragedia. Ai sopravvissuti di Crans-Montana viene trapiantata pelle creata dalle loro cellule

Dopo la tragediaAi sopravvissuti di Crans-Montana viene trapiantata pelle creata dalle loro cellule

Altre notizie

Canton Obvaldo. Sciatore muore sulle piste di Melchsee-Frutt dopo la scontro con uno snowboarder

Canton ObvaldoSciatore muore sulle piste di Melchsee-Frutt dopo la scontro con uno snowboarder

Trasmessa da Netflix in diretta. Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101

Trasmessa da Netflix in direttaArrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101

Maltempo. Ondata di gelo negli Stati Uniti, registrati i primi tre morti a New York

MaltempoOndata di gelo negli Stati Uniti, registrati i primi tre morti a New York