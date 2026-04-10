Jacques Moretti non ha voluto prendere posizione Screenshot Rai

Una troupe della Rai ha rintracciato Jacques Moretti a Lens, nel Canton Vallese. Le immagini mostrano il ristoratore nel suo locale, «Le Vieux Chalet».

Redazione blue News Antonio Fontana

Alla richiesta della giornalista, il 49enne ha però reagito in modo evasivo: ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni e inizialmente non ha autorizzato le riprese.

Poco dopo, però, la telecamera lo ha immortalato mentre lavorava sul tetto del ristorante. La scena è stata trasmessa nel programma Porta a Porta.

Il conduttore Bruno Vespa ha commentato con tono ironico: «Poveretto, non può essere interrogato per via della depressione – e deve anche lavorare nel suo ristorante».

Jacques Moretti lavora sul tetto. Screenshot Rai

Il giorno precedente Moretti avrebbe dovuto comparire a una nuova audizione. Non è la prima volta che manca un appuntamento.

I suoi avvocati giustificano le assenze con problemi di salute, supportati da certificati medici già presentati. L’interrogatorio previsto è stato quindi rinviato a tempo indeterminato.