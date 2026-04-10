Una troupe della Rai ha rintracciato Jacques Moretti a Lens, nel Canton Vallese. Le immagini mostrano il ristoratore nel suo locale, «Le Vieux Chalet».
Alla richiesta della giornalista, il 49enne ha però reagito in modo evasivo: ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni e inizialmente non ha autorizzato le riprese.
Poco dopo, però, la telecamera lo ha immortalato mentre lavorava sul tetto del ristorante. La scena è stata trasmessa nel programma Porta a Porta.
Il conduttore Bruno Vespa ha commentato con tono ironico: «Poveretto, non può essere interrogato per via della depressione – e deve anche lavorare nel suo ristorante».
Il giorno precedente Moretti avrebbe dovuto comparire a una nuova audizione. Non è la prima volta che manca un appuntamento.
I suoi avvocati giustificano le assenze con problemi di salute, supportati da certificati medici già presentati. L’interrogatorio previsto è stato quindi rinviato a tempo indeterminato.