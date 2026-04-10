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Tragedia di Crans-Montana Jacques Moretti salta gli interrogatori per malattia, ma la Rai lo pizzica mentre lavora al suo ristorante

Antonio Fontana

10.4.2026

Jacques Moretti non ha voluto prendere posizione
Jacques Moretti non ha voluto prendere posizione
Screenshot Rai

Una troupe della Rai ha rintracciato Jacques Moretti a Lens, nel Canton Vallese. Le immagini mostrano il ristoratore nel suo locale, «Le Vieux Chalet».

Redazione blue News

10.04.2026, 17:02

10.04.2026, 17:12

Incendio di Crans-Montana. I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine

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Alla richiesta della giornalista, il 49enne ha però reagito in modo evasivo: ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni e inizialmente non ha autorizzato le riprese.

Poco dopo, però, la telecamera lo ha immortalato mentre lavorava sul tetto del ristorante. La scena è stata trasmessa nel programma Porta a Porta.

Il conduttore Bruno Vespa ha commentato con tono ironico: «Poveretto, non può essere interrogato per via della depressione – e deve anche lavorare nel suo ristorante».

Jacques Moretti lavora sul tetto.
Jacques Moretti lavora sul tetto.
Screenshot Rai

Il giorno precedente Moretti avrebbe dovuto comparire a una nuova audizione. Non è la prima volta che manca un appuntamento.

I suoi avvocati giustificano le assenze con problemi di salute, supportati da certificati medici già presentati. L’interrogatorio previsto è stato quindi rinviato a tempo indeterminato.

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