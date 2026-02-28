Per Jans l'iniziativa non risolve alcun problema. Keystone

Secondo il consigliere federale Beat Jans l'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!» mette a repentaglio il benessere, l'assistenza sanitaria e le istituzioni sociali.

In un mondo già pieno di incertezze, essa creerebbe ancora più incertezza, ha affermato il ministro di giustizia nel suo intervento al congresso del Partito socialista (PS) in corso oggi a Bienne (BE).

Il 61enne ha paragonato l'iniziativa a un'immagine che circola come meme su Internet, in cui un ciclista infila un bastone nei raggi della bicicletta e cade.

«Questa iniziativa non risolve i problemi, ma li crea», ha argomentato il politico renano. Il tetto massimo di popolazione richiesto non risolve il problema del traffico, non rende gli alloggi più economici e non libera posti a sedere sui treni.

Anzi, senza la libera circolazione delle persone, l'accesso al mercato interno dell'Ue e le misure di accompagnamento a tutela dei salari la situazione peggiorerebbe per tutti.

L'immigrazione è necessaria per il buon funzionamento del paese, ha proseguito l'ex consigliere di Stato renano, in particolare in un paese che vedrà mancare nei prossimi dieci anni 460'000 lavoratori a tempo pieno. «Senza immigrazione, potremmo trovarci a suonare a lungo il campanello in ospedale», ha detto.

Il consigliere federale socialista ha anche fatto riferimento alla situazione geopolitica instabile, affermando che il mondo è «fuori controllo, allo sbando». A suo avviso gli esperimenti politici sono quindi l'ultima cosa di cui la Svizzera ha bisogno. «Nel mondo ci sono già abbastanza persone che vogliono metterci i bastoni tra le ruote», ha concluso.