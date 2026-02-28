  1. Clienti privati
Svizzera Jans sull'iniziativa 10 milioni: «Non risolve i problemi, ma li crea»

SDA

28.2.2026 - 14:01

Per Jans l'iniziativa non risolve alcun problema.
Per Jans l'iniziativa non risolve alcun problema.
Keystone

Secondo il consigliere federale Beat Jans l'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!» mette a repentaglio il benessere, l'assistenza sanitaria e le istituzioni sociali.

Keystone-SDA

28.02.2026, 14:01

28.02.2026, 14:05

In un mondo già pieno di incertezze, essa creerebbe ancora più incertezza, ha affermato il ministro di giustizia nel suo intervento al congresso del Partito socialista (PS) in corso oggi a Bienne (BE).

Il 61enne ha paragonato l'iniziativa a un'immagine che circola come meme su Internet, in cui un ciclista infila un bastone nei raggi della bicicletta e cade.

«Questa iniziativa non risolve i problemi, ma li crea», ha argomentato il politico renano. Il tetto massimo di popolazione richiesto non risolve il problema del traffico, non rende gli alloggi più economici e non libera posti a sedere sui treni.

Anzi, senza la libera circolazione delle persone, l'accesso al mercato interno dell'Ue e le misure di accompagnamento a tutela dei salari la situazione peggiorerebbe per tutti.

L'immigrazione è necessaria per il buon funzionamento del paese, ha proseguito l'ex consigliere di Stato renano, in particolare in un paese che vedrà mancare nei prossimi dieci anni 460'000 lavoratori a tempo pieno. «Senza immigrazione, potremmo trovarci a suonare a lungo il campanello in ospedale», ha detto.

Il consigliere federale socialista ha anche fatto riferimento alla situazione geopolitica instabile, affermando che il mondo è «fuori controllo, allo sbando». A suo avviso gli esperimenti politici sono quindi l'ultima cosa di cui la Svizzera ha bisogno. «Nel mondo ci sono già abbastanza persone che vogliono metterci i bastoni tra le ruote», ha concluso.

