La consigliera nazionale Jessica Jaccoud (PS/VD) punta al Consiglio di Stato vodese. Lo ha annunciato oggi la stessa deputata dalle colonne del quotidiano «24 Heures».

L'avvocata 42enne è attiva in politica da oltre un decennio. Ha fatto parte del Gran Consiglio vodese dal 2014 al 2023, anno della sua elezione al Consiglio nazionale. Jaccoud è stata inoltre presidente della sezione vodese del PS dal 2018 al 2022.

Jaccourd spera di far parte della lista socialista composta di tre candidati, insieme all’attuale consigliere di Stato Roger Nordmann, eletto lo scorso marzo in occasione di una suppletiva. La lista socialista sarà designata in occasione del congresso straordinario del partito che si terrà il 26 di settembre ad Aubonne.

Jaccoud vorrebbe occupare il posto nell'esecutivo occupato al momento da Nuria Gorrite; quest'ultima ha deciso di lasciare la carica nel 2027, al termine del suo terzo mandato quinquennale in governo. In caso di elezione nell’esecutivo cantonale, Jessica Jaccoud lascerebbe il suo mandato alle Camere federali.