  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sondaggio Il 63% degli svizzeri vuole rivotare sull'acquisto dei jet da combattimento

SDA

22.9.2025 - 14:30

Quello dell'F-35 rimane un tema politico molto caldo in Svizzera.
Quello dell'F-35 rimane un tema politico molto caldo in Svizzera.
Keystone

Due svizzeri su tre vogliono tornare a votare sull'acquisto di un jet per l'aeronautica militare: è quanto emerge da un sondaggio rappresentativo pubblicato oggi dal portale informativo Infosperber.

Keystone-SDA

22.09.2025, 14:30

22.09.2025, 14:48

A 1005 persone nella Svizzera tedesca e in Romandia l'istituto Demoscope ha posto in agosto la domanda seguente: «Nella votazione popolare del 2020 sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento, il Consiglio federale aveva garantito un costo massimo di 6 miliardi di franchi: ritiene che il voto debba essere ripetuto a causa dei notevoli costi aggiuntivi?».

Il 63% ha risposto sì, il 31% no e il 6% non si è espresso. Non sono state riscontrate grandi differenze tra le fasce d'età e i sessi. Per contro, il desiderio di tornare sul tema è risultato significativamente più forte nella Svizzera romanda (76% di sì) che in quella tedescofona (58%).

Come si ricorderà il 27 settembre 2020 il popolo aveva approvato l'acquisto con il 50,1% dei voti: se solo 4'258 dei 1'605'839 votanti favorevoli si fossero espressi in modo contrario la proposta sarebbe stata respinta. Nelle spiegazioni del Consiglio federale che accompagnavano le schede (il «libretto» di votazione) l'importo di 6 miliardi figurava più volte.

Per esempio alla pagina 77 ("Il decreto federale sul quale siamo chiamati a votare prevede che per l'acquisto dei nuovi aerei non possano essere spesi più di 6 miliardi di franchi") e nel testo stesso del decreto ("il volume finanziario non eccede 6 miliardi di franchi").

In una nota del libretto di votazione si fa riferimento anche all'inflazione. Secondo Infosperber, tenendo conto del rincaro dal 2018 l'importo sarebbe oggi di circa 6,4 miliardi. Al momento però il Consiglio federale calcola che i costi per comprare 36 cacciabombardieri potrebbero arrivare sino a 7,3 miliardi.

I più letti

Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
I Mashco Piro, una delle più grandi tribù isolate conosciute, rischia l'estinzione
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Fra gli scaffali di Aldi è già Natale, ecco le strategie dei grossisti svizzeri
Ecco come mai forse non sei del segno zodiacale che pensi di essere

Altre notizie

UDC contro tutti. Il Consiglio nazionale va verso la bocciatura dell'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni»

UDC contro tuttiIl Consiglio nazionale va verso la bocciatura dell'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni»

La presa di posizione. L'iniziativa per un fondo per il clima va bocciata, secondo gli Stati

La presa di posizioneL'iniziativa per un fondo per il clima va bocciata, secondo gli Stati

La raccomandazione al popolo. Gli Stati dicono no all'iniziativa «200 franchi bastano», ma il canone calerà comunque

La raccomandazione al popoloGli Stati dicono no all'iniziativa «200 franchi bastano», ma il canone calerà comunque