Elezione cantonale Ci sarà un ballottaggio generale per il Governo nel Canton Giura

SDA

19.10.2025 - 18:15

Si dovrà andare al ballottaggio per conoscere la composizione del governo giurassiano.
Si dovrà andare al ballottaggio per conoscere la composizione del governo giurassiano.
Keystone

Il primo turno delle elezioni per il governo giurassiano porta a un ballottaggio generale. Il tre ministri uscenti terminano in testa. Si tratta della socialista Rosalie Beuret Siess, del centrista Stéphane Theurillat e dell'indipendente Martial Courtet.

Keystone-SDA

19.10.2025, 18:15

19.10.2025, 18:19

Se il risultato dei primi due nomi non sorprende, era meno scontato quello di Courtet: in seguito a un audit che criticava la gestione autoritaria del suo dipartimento era stato invitato a mettersi in disparte dal comitato direttivo del Centro e per questo si è presentato come indipendente.

Ad ogni modo, nessuno è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta di 13'646 voti. Beuret Siess si è fermata a 11'435, Theurillat a 10'193 e Courtet a 7'568. Seguono il socialista Raphaël Ciocchi, il socialista Valentin Zuber e l'UDC Fred-Henri Schnegg.

Gli altri due «ministri» uscenti, il cristiano-sociale indipendente (PCSI) David Eray (ambiente) e la socialista Nathalie Barthoulot (interno) non si sono ricandidati per un nuovo mandato.

Il ballottaggio è in programma il 9 novembre prossimo.

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Trump a Zelensky: «Cedi il Donbass, come richiesto da Putin, o sarai distrutto»
Dopo una pausa di quasi un anno, Angelina Mango torna e lo fa con un nuovo album

«Multinazionali complici». 2'000 manifestanti pro-Palestina per le strade di Ginevra

«Multinazionali complici»2'000 manifestanti pro-Palestina per le strade di Ginevra

Friborgo. Passeggera a bordo di un trattore cade e muore

FriborgoPasseggera a bordo di un trattore cade e muore

Elezione suppletiva. A Ginevra i Verdi conservano il seggio in consiglio di Stato

Elezione suppletivaA Ginevra i Verdi conservano il seggio in consiglio di Stato