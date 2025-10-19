Elezione cantonaleCi sarà un ballottaggio generale per il Governo nel Canton Giura
Il primo turno delle elezioni per il governo giurassiano porta a un ballottaggio generale. Il tre ministri uscenti terminano in testa. Si tratta della socialista Rosalie Beuret Siess, del centrista Stéphane Theurillat e dell'indipendente Martial Courtet.
Se il risultato dei primi due nomi non sorprende, era meno scontato quello di Courtet: in seguito a un audit che criticava la gestione autoritaria del suo dipartimento era stato invitato a mettersi in disparte dal comitato direttivo del Centro e per questo si è presentato come indipendente.
Ad ogni modo, nessuno è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta di 13'646 voti. Beuret Siess si è fermata a 11'435, Theurillat a 10'193 e Courtet a 7'568. Seguono il socialista Raphaël Ciocchi, il socialista Valentin Zuber e l'UDC Fred-Henri Schnegg.
Gli altri due «ministri» uscenti, il cristiano-sociale indipendente (PCSI) David Eray (ambiente) e la socialista Nathalie Barthoulot (interno) non si sono ricandidati per un nuovo mandato.
Il ballottaggio è in programma il 9 novembre prossimo.