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Ecco cos'è successo Karin Keller-Sutter denuncia Grok, l'IA di X: ora la procura bernese indaga

SDA

13.4.2026 - 13:18

La consigliera federale Karin Keller-Sutter (foto d'archivio)
La consigliera federale Karin Keller-Sutter (foto d'archivio)
Keystone

La procura bernese ha avviato un'indagine per ingiuria e diffamazione in seguito a una denuncia contro ignoti presentata dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter. Lo ha confermato lo stesso Ministero pubblico a Keystone-ATS.

Keystone-SDA

13.04.2026, 13:18

13.04.2026, 13:27

Un utente aveva istigato il bot di Intelligenza artificiale Grok a indirizzare insulti sessisti nei confronti della «ministra» delle finanze.

In quale direzione si procederà con le indagini è «competenza della Procura», ha dichiarato il portavoce di Karin Keller-Sutter a Keystone-ATS.

Diversi giornali hanno riportato la notizia della denuncia: il «Sonntagsblick» ha riferito che un utente di X avrebbe chiesto al Chatbot IA Grok di rivolgere insulti sessisti a Keller-Sutter.

«Questo tipo di misoginia non deve essere considerato normale o accettabile», aveva dichiarato a inizio aprile il portavoce della Consigliera federale alle testata del gruppo Tamedia.

Grok sotto accusa

La procura bernese non è l'unica autorità che sta attualmente conducendo indagini ufficiali contro Grok, la piattaforma X di Elon Musk e la sua società xAI.

Dopo che Grok era stato criticato a gennaio per immagini IA a sfondo sessuale, la Commissione europea aveva avviato un procedimento contro il gruppo X, in cui Grok è incorporato.

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L'autorità di Bruxelles -secondo un comunicato – sospetta che l'azienda del miliardario tecnologico non abbia valutato e ridotto correttamente i rischi legati all'introduzione della sua intelligenza artificiale sulla piattaforma online.

Anche la Malaisia aveva annunciato a gennaio di voler intraprendere un'azione legale contro il gruppo di Musk.

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