Alla SRF ha definito il caso «di rilevanza penale» e ha sottolineato l'importanza di difendere «valori e convinzioni».
Una settimana fa è emerso che il Ministero pubblico bernese ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia della consigliera federale, dopo che un utente ha istigato il bot di Intelligenza artificiale Grok a indirizzare insulti sessisti nei suoi confronti sulla piattaforma X.
«Se il cosiddetto mainstream significa essere irrispettosi, non avere più decenza, allora ne prendo atto», ha aggiunto Keller-Sutter motivando la sua denuncia.
«Ma io mi batto per il contrario.»
La procura bernese non è l'unica autorità che sta attualmente conducendo indagini ufficiali contro Grok, la piattaforma X di Elon Musk e la sua società xAI. Anche la Commissione europea ha avviato un procedimento contro il gruppo X.