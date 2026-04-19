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Parla per la prima volta Keller-Sutter definisce la sua denuncia a Grok «di rilevanza penale»

SDA

19.4.2026 - 16:04

La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter
La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter
Keystone

La consigliera federale Karin Keller-Sutter si è espressa per la prima volta in merito alla denuncia sporta contro ignoti per ingiuria e diffamazione.

Keystone-SDA

19.04.2026, 16:04

19.04.2026, 16:16

Ecco cos'è successo. Karin Keller-Sutter denuncia Grok, l'IA di X: ora la procura bernese indaga

Ecco cos'è successoKarin Keller-Sutter denuncia Grok, l'IA di X: ora la procura bernese indaga

Alla SRF ha definito il caso «di rilevanza penale» e ha sottolineato l'importanza di difendere «valori e convinzioni».

Una settimana fa è emerso che il Ministero pubblico bernese ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia della consigliera federale, dopo che un utente ha istigato il bot di Intelligenza artificiale Grok a indirizzare insulti sessisti nei suoi confronti sulla piattaforma X.

«Se il cosiddetto mainstream significa essere irrispettosi, non avere più decenza, allora ne prendo atto», ha aggiunto Keller-Sutter motivando la sua denuncia.

«Ma io mi batto per il contrario.»

La procura bernese non è l'unica autorità che sta attualmente conducendo indagini ufficiali contro Grok, la piattaforma X di Elon Musk e la sua società xAI. Anche la Commissione europea ha avviato un procedimento contro il gruppo X.

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