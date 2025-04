La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter Keystone

«Non so se sono stata io a convincerlo. Forse è stato un insieme di fattori, tra cui la mia telefonata». Lo ha detto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter in un'intervista a «La Repubblica», parlando della retromarcia di Trump sui dazi

Keystone-SDA SDA

Secondo il quotidiano italiano, l'ultima telefonata prima del provvedimento è stata proprio la sua, preoccupata dalle tariffe al 31% per la Svizzera – nel frattempo sospese per un periodo di 90 giorni – e con «un pensiero all'industria orologiera».

«È stata una conversazione amichevole e corretta. Una discussione molto aperta – ha raccontato Keller-Sutter -. Ho avuto la possibilità di spiegare la situazione dell'economia svizzera al presidente americano. Gli ho detto che siamo un Paese che ovviamente ha grandi esportazioni, ma siamo solo nove milioni di persone. E ho anche avuto modo di spiegare che la Svizzera è un investitore diretto molto importante negli Stati Uniti».

«Ho anche chiarito – ha continuato la presidente della Confederazione – che le imprese svizzere sono pronte e stanno programmando di investire molto nei prossimi anni. Ma hanno bisogno di un po' di sicurezza, di un segnale e non possono essere punite dai dazi alti. Se davvero fossi stata io a convincerlo, allora lo chiamerei tutti i giorni. Credo che questa sia pura speculazione», aggiunge.

Trovare una soluzione

Per Keller-Sutter «la situazione con queste tariffe elevate in tutto il mondo è molto negativa per il commercio internazionale. Porta a una recessione dell'economia mondiale».

In un'intervista rilasciata all'agenzia Keystone-ATS, la consigliera federale ha detto che il presidente Trump esaminerà la situazione della Svizzera e si metterà poi in contatto con la Confederazione. «Ora è importante trovare una soluzione con gli Stati Uniti che venga accettata da entrambe le parti», ha sottolineato la responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF).