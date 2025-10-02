  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In agenda la sicurezza dell'Europa Keller-Sutter parla a Copenaghen di stabilità finanziaria

SDA

2.10.2025 - 11:15

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter è stata accolta dalla prima ministra danese Mette Frederiksen (a sinistra)
La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter è stata accolta dalla prima ministra danese Mette Frederiksen (a sinistra)
Keystone

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si è espressa a favore della stabilità finanziaria al settimo vertice della Comunità politica europea (CPE), che si tiene a Copenaghen: una stabilità particolarmente importante in tempi di conflitti doganali.

Keystone-SDA

02.10.2025, 11:15

02.10.2025, 11:20

«La Svizzera ha tutto l'interesse nel fatto che l'Europa sia economicamente forte», ha detto oggi Keller-Sutter al suo arrivo al vertice della CPE nella capitale della Danimarca.

La stabilità finanziaria è fondamentale e a questo proposito si è detta «molto preoccupata» per l'«alto livello di indebitamento» negli Stati Uniti e in Europa.

Al vertice della CPE sono stati invitati 47 capi di Stato e di governo europei. Si sono recati a Copenaghen anche i vertici dell'Ue, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

In cima all'agenda figurano la sicurezza dell'Europa e il rafforzamento dell'Ucraina.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp
Il peto che provocò la morte di 10'000 persone
Escavatore si rovescia nella Breggia, strada chiusa verso la dogana di Maslianico
Fermato in dogana con alcol, frittelle di carne e un gatto

Altre notizie

L'allarme. Pfister avverte: «I droni potrebbero presto sorvolare anche le città svizzere»

L'allarmePfister avverte: «I droni potrebbero presto sorvolare anche le città svizzere»

I 3 punti da conoscere. Ecco come la Svizzera eviterebbe uno shutdown

I 3 punti da conoscereEcco come la Svizzera eviterebbe uno shutdown

I numeri sui movimenti aerei. Traffico ancora in crescita all'aeroporto di Zurigo

I numeri sui movimenti aereiTraffico ancora in crescita all'aeroporto di Zurigo