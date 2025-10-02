La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter è stata accolta dalla prima ministra danese Mette Frederiksen (a sinistra) Keystone

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si è espressa a favore della stabilità finanziaria al settimo vertice della Comunità politica europea (CPE), che si tiene a Copenaghen: una stabilità particolarmente importante in tempi di conflitti doganali.

Keystone-SDA SDA

«La Svizzera ha tutto l'interesse nel fatto che l'Europa sia economicamente forte», ha detto oggi Keller-Sutter al suo arrivo al vertice della CPE nella capitale della Danimarca.

La stabilità finanziaria è fondamentale e a questo proposito si è detta «molto preoccupata» per l'«alto livello di indebitamento» negli Stati Uniti e in Europa.

Al vertice della CPE sono stati invitati 47 capi di Stato e di governo europei. Si sono recati a Copenaghen anche i vertici dell'Ue, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

In cima all'agenda figurano la sicurezza dell'Europa e il rafforzamento dell'Ucraina.