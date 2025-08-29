  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera-Germania Keller-Sutter si reca a Berlino per incontrare Friedrich Merz

SDA

29.8.2025 - 11:43

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter (foto d'archivio)
La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter (foto d'archivio)
Keystone

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si recherà la settimana prossima a Berlino per una visita ufficiale: nella capitale tedesca incontrerà il cancelliere Friedrich Merz con il quale discuterà delle relazioni bilaterali tra Svizzera e Germania.

Keystone-SDA

29.08.2025, 11:43

29.08.2025, 11:49

Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

Al centro dei colloqui, vi saranno in particolare questioni legate alla competitività e alla sicurezza, indica la nota, precisando che i temi trattati comprenderanno il commercio mondiale e l'impatto della politica doganale degli Stati Uniti, le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea (Ue), la guerra in Ucraina e la presidenza svizzera dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2026.

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match
Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»

Altre notizie

Svizzera. Leggero calo del finanziamento dei partiti nel 2024

SvizzeraLeggero calo del finanziamento dei partiti nel 2024

Votazione 28 settembre. Grosso budget per abolire l'imposta sul valore locativo

Votazione 28 settembreGrosso budget per abolire l'imposta sul valore locativo

Nonostante i risultati positivi. Skyguide chiede soluzioni finanziarie a lungo termine ai politici

Nonostante i risultati positiviSkyguide chiede soluzioni finanziarie a lungo termine ai politici