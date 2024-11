La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha dichiarato che «se il pacchetto (di misure di sgravio, ndr) fallisce, le imposte dovranno essere aumentate». (Foto d'archivio) Keystone

L'adeguamento delle agevolazioni fiscali previsto per i prelievi di capitale dalla previdenza per la vecchiaia è sostenuto dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter. «Se il pacchetto fallisce, le imposte dovranno essere aumentate», ha dichiarato.

SDA

Ciò graverebbe soprattutto sulla classe media. La discussione sugli adeguamenti fiscali per i prelievi di capitale dal secondo e terzo pilastro è una proposta del gruppo di esperti guidato dall'ex capo dell'Amministrazione federale delle finanze, Serge Gaillard, e rappresenta solo una piccola parte del pacchetto di sgravi previsto, come ha dichiarato la «ministra» delle Finanze in un'intervista pubblicata oggi dalle testate «Schweiz am Wochenende», «Südostschweiz» e «Le Temps».

Ma «non si può escludere che il Consiglio federale rinunci, ad esempio , alla misura del terzo pilastro durante la procedura di consultazione», ha proseguito la liberale.

In considerazione delle prospettive di bilancio sfavorevoli per i prossimi anni , a settembre l'Esecutivo ha annunciato di voler tagliare le spese federali di 3,6 miliardi di franchi a partire dal 2027 e di 4,6 miliardi di franchi entro il 2030.

L'attenzione si concentrerà principalmente sulle spese. Questo piano si basa sul rapporto di un gruppo di esperti gestito da Gaillard e presentato all'inizio di settembre.

Una situazione finanziaria tesa

Sebbene il deficit per il 2023 sia inferiore a quanto precedentemente preventivato - circa 900 milioni di franchi invece di 2,6 miliardi - la situazione finanziaria a lungo termine rimane tesa, ha commentato Keller-Sutter. Ulteriori oneri, come l'introduzione della tredicesima AVS, sono stati previsti per il 2023.

Nonostante il deterioramento delle finanze federali, la «ministra» non è favorevole a un adeguamento del freno all'indebitamento , che limita le spese al livello delle entrate strutturali: «Il freno all'indebitamento è un pilastro del successo della Svizzera», che ha permesso di «superare il periodo di indebitamento degli anni '90», ha osservato.

ats