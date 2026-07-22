Perché alcune persone diventano truffatori? Secondo lo psichiatra forense zurighese Elmar Habermeyer non esiste una risposta univoca. Nell'intervista spiega perché la maggior parte degli autori di frodi non soffre di disturbi psichici, come si abbassano progressivamente i freni inibitori e come mai molti finiscono per estendere sempre più le proprie condotte illecite.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo psichiatra forense Elmar Habermeyer spiega che non esiste un unico motivo che porta alla frode.

Possono incidere il desiderio di arricchirsi, frustrazioni professionali, difficoltà economiche o un’autostima fragile.

Nella maggior parte dei casi, i truffatori non soffrono di disturbi psichici gravi né sono necessariamente particolarmente intelligenti.

A favorire l’escalation sono soprattutto l’assenza di conseguenze, l’abitudine al denaro ottenuto illegalmente e la progressiva riduzione dei freni inibitori. Riepilogo creato con

Che si tratti di una frode milionaria ai danni di un’impresa o di piccole appropriazioni indebite sul posto di lavoro, le motivazioni che spingono una persona a diventare un truffatore possono essere molto diverse.

«Non esiste un unico movente», afferma il professor Elmar Habermeyer, direttore della Clinica di psichiatria e psicoterapia forense dell’Ospedale psichiatrico universitario di Zurigo.

Alcuni vogliono arricchirsi, altri si sentono trascurati o penalizzati sul lavoro e cercano di «riprendersi ciò che ritengono spetti loro». Altri ancora hanno una spiccata tendenza all’impostura e utilizzano denaro e beni di lusso per rafforzare la propria autostima.

Spesso, inoltre, più motivazioni si sovrappongono.

La frode raramente è conseguenza di una malattia psichica

Habermeyer non rileva un legame diretto tra le frodi e le gravi patologie psichiatriche.

Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, gli imputati per truffa non vengono sottoposti a una perizia psichiatrica, ma giudicati nell’ambito di un normale procedimento penale.

«Nella maggior parte dei casi spetta al sistema giudiziario valutare la vicenda e stabilire una pena adeguata», afferma lo psichiatra forense.

Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo Il dottor Elmar Habermeyer è direttore della Clinica di psichiatria e psicoterapia forense dell’Ospedale psichiatrico universitario di Zurigo. In precedenza è stato, tra gli altri incarichi, vicedirettore all’Università di Rostock e medico dirigente presso l’Ospedale universitario di Aquisgrana.

Esistono però alcuni tratti della personalità che possono favorire comportamenti fraudolenti.

Tra i truffatori si vedono più spesso caratteristiche narcisistiche o istrioniche. Si tratta di persone molto attente all’immagine che proiettano all’esterno, capaci di apparire affascinanti e di influenzare gli altri in modo mirato.

«Anche questa, però, è soltanto una possibile spiegazione», sottolinea Habermeyer.

La presenza di simili tratti non implica necessariamente che una persona commetta una frode.

Una grande intelligenza non è indispensabile

Secondo Habermeyer, è sbagliato pensare che i truffatori debbano essere particolarmente intelligenti. «A volte lo sono, altre volte no», osserva.

Nella sua esperienza ha incontrato anche persone con capacità intellettive inferiori alla media che sono riuscite a portare a termine con successo delle frodi.

In alcuni casi, proprio un modo di presentarsi semplice e dimesso può evitare di suscitare sospetti: «Si tende a sottovalutare chi si ha di fronte e, proprio per questo, si finisce nella trappola».

Un’intelligenza superiore non rappresenta dunque «in alcun modo un indicatore» di un comportamento fraudolento.

Il successo abbassa i freni inibitori

Spesso il fattore decisivo non è la prima frode, ma l’assenza di conseguenze.

Secondo Habermeyer, chi riesce per lungo tempo a sottrarre denaro senza essere scoperto perde gradualmente i propri freni inibitori.

«I successi immediati rafforzano enormemente questo tipo di comportamento», afferma. In altre parole, il fatto che la frode funzioni induce a proseguire.

Il primo passo rappresenta spesso l’ostacolo maggiore, ma con il tempo la condotta diventa un’abitudine e non viene quasi più messa in discussione.

«Semplicemente, funziona», sintetizza Habermeyer.

«Il senso di colpa si attenua e il rischio di essere scoperti sembra sempre più basso» Elmar Habermeyer

A ciò si aggiunge la percezione che, dopo ogni frode riuscita, il rischio di essere scoperti si riduca ulteriormente.

«Risultati rapidi a fronte di un rischio apparentemente contenuto sono sempre una combinazione problematica», osserva lo specialista.

Secondo Habermeyer, molti autori di frodi non iniziano con somme elevate. A volte, all’origine vi è una situazione di difficoltà economica. Ma se il primo illecito rimane impunito, la tentazione cresce.

«L’appetito vien mangiando», afferma Habermeyer.

Molti, inizialmente, si ripromettono di restituire il denaro in un secondo momento. Ma poiché non accade nulla, continuano. «Nel frattempo, anche il senso di colpa si attenua e il rischio di essere scoperti sembra sempre più basso».

Alla fine, il comportamento entra a far parte della quotidianità. «Molti restano piuttosto sorpresi quando le loro azioni vengono comunque alla luce».

L’occasione svolge un ruolo decisivo

In molti casi, lo psichiatra forense riconosce un meccanismo ben noto: «L’occasione fa l’uomo ladro».

Quando una persona ha accesso a denaro o beni patrimoniali e può sottrarli senza essere notata, una predisposizione già esistente può rafforzarsi.

Molti autori di frodi, inoltre, non si considerano affatto dei criminali. «Non hanno una mentalità da fuorilegge», afferma Habermeyer.

Piuttosto, finiscono per corrompere gradualmente sé stessi. Si abituano alla disponibilità di quel denaro aggiuntivo e continuano ad appropriarsene.

La maggior parte dei truffatori non dà nell’occhio

In base all’esperienza, i truffatori sono «per lo più sani quanto lei e me».

Per questo, occuparsi di loro è innanzitutto compito della giustizia, non della psichiatria.

Dopo una condanna, molti modificano il proprio comportamento oppure, più semplicemente, non hanno più l’occasione di commettere altri reati.

L’immagine dell’impostore geniale corrisponde solo raramente alla realtà. Casi del genere esistono, ma rappresentano un’eccezione.

«La maggior parte delle frodi è piuttosto banale», afferma Habermeyer. Spesso si tratta semplicemente di appropriarsi di denaro o di affrontare difficoltà economiche ricorrendo a mezzi illegali.

Film come «Prova a prendermi» raccontano quindi soltanto una piccola parte della realtà.