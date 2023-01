L'Austria critica la posizione di Bruxelles sul ruolo della Svizzera

Il presidente della Confederazione Alain Berset e il presidente austriaco Alexander Van der Bellen durante una conferenza stampa a Vienna Keystone

Il presidente austriaco Alexander van der Bellen ha criticato la politica dell'UE nei confronti della Svizzera. Ha definito «insopportabile» il fatto che la Confederazione e le sue università – «le migliori al mondo» – siano escluse dai programmi di ricerca europei.

«Il settore della ricerca dimostra che l'UE ha bisogno anche della Svizzera», ha sottolineato in una conferenza stampa in occasione della visita ufficiale del presidente della Confederazione Alain Berset a Vienna.

Ha poi ricordato che 20 università elvetiche avevano ottenuto fondi nell'ambito del programma di ricerca, ma che Bruxelles si era poi rifiutata di pagarli.

«L'Austria farà di tutto per migliorare le relazioni tra l'UE e la Svizzera a questo livello», ha promesso van der Bellen, ex professore universitario, citato dall'agenzia austriaca APA.

Berset ha espresso soddisfazione per il fatto che l'Austria condivida la posizione svizzera su questo tema e ringraziato per gli gli sforzi prodigati per trovare una soluzione.

ro, ats