Denaro difficile da recuperare L'AVS ha versato all'estero 40 milioni di franchi in eccesso. E dire che i controlli ora sono migliorati

Molti svizzeri trascorrono la loro vecchiaia all’estero. KEYSTONE

L'AVS e l'AI hanno versato all'estero quasi 40 milioni di franchi in più del dovuto sotto forma di rendite. Il recupero di tali importi si rivela spesso difficile: nonostante i miglioramenti, il Controllo delle finanze continua a rilevare alcune lacune.