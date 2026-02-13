Molti svizzeri trascorrono la loro vecchiaia all’estero.
KEYSTONE
L'AVS e l'AI hanno versato all'estero quasi 40 milioni di franchi in più del dovuto sotto forma di rendite. Il recupero di tali importi si rivela spesso difficile: nonostante i miglioramenti, il Controllo delle finanze continua a rilevare alcune lacune.
Negli ultimi anni l’AVS e l’AI hanno versato indebitamente all’estero prestazioni per un importo pari a decine di milioni.
Come riporta la «SonntagsZeitung», secondo la Centrale di compensazione (ZAS) alla fine di marzo l’importo totale dei pagamenti in eccesso ammontava a quasi 40 milioni di franchi.
Di questi, restano ancora da recuperare circa 17 milioni di franchi, che saranno richiesti agli assicurati. Circa 300'000 franchi sono ormai considerati irrecuperabili.
Secondo l’Ufficio centrale di compensazione, il recupero dei crediti all’estero risulta notevolmente complicato rispetto a quanto avviene in Svizzera.
Mentre nel nostro Paese le procedure esecutive possono essere avviate in tempi relativamente brevi, all’estero il recupero dei crediti dipende dalle rispettive legislazioni nazionali.
Soprattutto all’interno dell’UE, la Svizzera riceve sostegno dai cosiddetti uffici di collegamento.
Molti casi però devono essere risolti in tribunale. Tali procedimenti sono considerati lunghi, costosi e non sempre portano all' effettivo recupero del denaro.
Ogni anno la Svizzera versa all’estero circa un milione di rendite AVS e AI, per un valore complessivo di circa otto miliardi di franchi.
Considerata tale somma, secondo quanto riportato dal quotidiano, le autorità affermano che non è possibile evitare del tutto gli errori.
La situazione è comunque migliorata.
Secondo il Controllo federale delle finanze, nel 2020 l’ammontare dei pagamenti in eccesso era ancora pari a quasi 82 milioni di franchi ed è stato nel frattempo ridotto a circa 40 milioni.
Nonostante i progressi compiuti, il Controllo federale delle finanze ritiene che sia ancora necessario intervenire.
In particolare, vi è ancora molto da fare per quanto riguarda l’analisi dei dati. I controlli continuano ad essere troppo sporadici.
Inoltre, l’Ufficio centrale di compensazione non avrebbe pieno accesso a tutti i dati dell’AVS e dell’AI. Ciò comporterebbe una mancanza nelle possibilità di individuare tempestivamente errori o casi di frode.
Secondo il Controllo delle finanze, resta ancora da vedere se le riforme avviate porteranno ai miglioramenti auspicati.