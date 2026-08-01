I tre elicotteri sono decollati martedì scorso dalla base aerea militare di Locarno e, a partire da mercoledì, stanno fornendo supporto alle forze di intervento locali nella lotta contro focolai d'incendio difficilmente accessibili, indica oggi in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il supporto alle operazioni antincendio sul posto sarà fornito fino a giovedì 6 agosto compreso. Il rientro delle forze d'intervento avrà luogo venerdì 7 agosto.

Fino a ieri sera gli elicotteri Super Puma hanno trasportato circa 157 tonnellate di acqua. A bordo dei tre elicotteri si trovano in totale 22 persone, tra cui specialisti antincendio, meccanici e due membri del team di aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

La responsabilità generale dell'intervento spetta all'Aiuto umanitario della Confederazione, aggregata al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I costi sono coperti mediante i crediti esistenti del DFAE e del DDPS.