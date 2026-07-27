Traffico
L'esodo dei vacanzieri continua: nuove code alla galleria autostradale del San Gottardo
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L'esodo dei vacanzieri diretti verso sud ha generato nuovi ingorghi e disagi oggi sull'autostrada A2.
Poco dopo mezzogiorno, la colonna davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo ha raggiunto i 12 chilometri tra Erstfeld e Göschenen, nel Canton Uri, con tempi di attesa fino a due ore, secondo quanto riferisce il Touring Club Svizzero (TCS).
Il TCS raccomanda ai viaggiatori di seguire la deviazione attraverso la strada nazionale del San Bernardino.
Anche nella direzione opposta gli automobilisti devono armarsi di pazienza. All'altezza dell'entrata sud, tra Quinto e Airolo, il traffico congestionato si estende per 5 chilometri, con tempi di attesa fino a 50 minuti.