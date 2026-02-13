Nel 2027 i prezzi dell’elettricità nel mercato di base dovrebbero diminuire di circa il 6%. Ma qual è la situazione energetica in Svizzera? Un’esperta del settore traccia un quadro positivo, ma ritiene che ci sia ancora molta strada da fare prima di raggiungere la perfezione.

Hai fretta? blue News riassume per te I prezzi dell'energia elettrica nel mercato di base dovrebbero diminuire nuovamente nel 2027.

Secondo l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), molti fornitori di energia prevedono tariffe inferiori di circa il 6% rispetto al livello dell'anno precedente.

L'approvvigionamento energetico è considerato stabile. ma rimangono alcune difficoltà, soprattutto in inverno.

Gli esperti ritengono che lo sviluppo delle rinnovabili, delle infrastrutture di stoccaggio e del commercio di energia elettrica con l'Europa sia fondamentale per garantire un approvvigionamento sicuro a lungo termine.

Per molte famiglie, le spese per l'energia elettrica rientrano tra quelle fisse che vengono monitorate attentamente ogni anno.

Dopo i notevoli aumenti dei prezzi registrati durante la crisi energetica, ora arrivano buone notizie: i prezzi dell'energia elettrica nella fornitura di base dovrebbero continuare a diminuire nel 2027.

È quanto emerge da un sondaggio pubblicato lunedì dall’Associazione delle aziende elettriche svizzere (ASE).

La ragione principale è rappresentata dal calo dei prezzi sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica. Sebbene la guerra in Iran abbia recentemente determinato un nuovo aumento dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato a termine, secondo la ASE ciò non avrà, per il momento, quasi alcun effetto sulle tariffe.

A stabilizzare la situazione sarebbero le strategie di approvvigionamento a lungo termine dei fornitori di energia.

Dei 75 fornitori di energia intervistati, 35 hanno già potuto indicare tariffe concrete per il 2027.

Per i clienti domestici della categoria H4, queste tariffe scenderanno in media di circa il 6% a 26,6 centesimi per chilowattora, dopo aver raggiunto i 28,6 centesimi nel 2026 e i 33,0 centesimi nel 2024, al culmine della crisi energetica. Per i clienti H2, il prezzo scenderà del 3%.

Ecco i diversi profili di bilancio Le denominazioni H1–H7 sono profili di consumo standardizzati dalla Commissione federale dell’elettricità (ElCom). Consentono un confronto a livello nazionale delle tariffe elettriche. H1 indica un appartamento di 2 locali (1'600 kWh/anno), H2 uno di 4 con fornelli elettrici (2'500 kWh), H3 uno di 4 locali con fornelli elettrici e boiler elettrico (4'500 kWh), H4 uno di 5 locali con fornello elettrico e asciugatrice (4'500 kWh), H5 una casa unifamiliare di 5 locali (7'500 kWh), H6 una casa unifamiliare di 5 locali con boiler elettrico o pompa di calore (17'000 kWh) H7 una casa unifamiliare più grande con pompa di calore (25'000 kWh). Nei confronti tra i prezzi dell'energia elettrica, come riferimento per una famiglia svizzera media viene utilizzato più spesso il profilo H4.

Anche la maggior parte degli altri fornitori intervistati prevede che i prezzi dell'elettricità rimangano stabili o in calo.

Le tariffe definitive saranno pubblicate dalla Commissione federale dell'elettricità (ElCom) all'inizio di settembre.

Ecco come si calcola il prezzo dell'energia elettrica Tariffa energetica: costo dell'elettricità fornita.

costo dell'elettricità fornita. Tariffa di uso della rete: costi relativi, tra l’altro, alla costruzione, al funzionamento e alla manutenzione delle reti elettriche, nonché i costi per la riserva elettrica nazionale e il supplemento tariffario per i costi solidalizzati attraverso la rete di trasmissione. I costi solidali comprendono gli aiuti temporanei a favore dei produttori di ferro, acciaio e alluminio di importanza strategica.

costi relativi, tra l’altro, alla costruzione, al funzionamento e alla manutenzione delle reti elettriche, nonché i costi per la riserva elettrica nazionale e il supplemento tariffario per i costi solidalizzati attraverso la rete di trasmissione. I costi solidali comprendono gli aiuti temporanei a favore dei produttori di ferro, acciaio e alluminio di importanza strategica. Tariffa di misurazione: costi relativi all’installazione, al funzionamento, alla manutenzione e alla lettura dei contatori elettrici, nonché all’elaborazione dei dati di misurazione, che a partire dal 2026 dovranno essere indicati separatamente.

costi relativi all’installazione, al funzionamento, alla manutenzione e alla lettura dei contatori elettrici, nonché all’elaborazione dei dati di misurazione, che a partire dal 2026 dovranno essere indicati separatamente. Contributi a cantoni e comuni.

a cantoni e comuni. Sovrapprezzo di rete pari a 2,3 Rp./kWh, destinato tra l’altro alla promozione delle energie rinnovabili. A determinare l’ammontare del prezzo dell’energia elettrica sono la tariffa energetica e quella di utilizzo della rete.

«C'è ancora margine di miglioramento»

I prezzi più bassi non significano però che la questione dell'energia elettrica sia risolta. La Svizzera deve ancora affrontare la sfida di produrre, immagazzinare e importare energia elettrica in quantità sufficiente, soprattutto in inverno.

Léonore Hälg, responsabile del dipartimento Energie rinnovabili presso la Fondazione svizzera per l’energia, valuta la situazione attuale in modo sostanzialmente positivo.

Intervistata da blue News, afferma: «L’approvvigionamento elettrico è attualmente garantito. Ma c’è sicuramente margine di miglioramento in vista delle sfide future legate all’aumento del consumo di energia elettrica e alla chiusura delle centrali nucleari esistenti», afferma.

Se il sole non splende, l’energia elettrica deve essere prodotta dal vento o dall’acqua

La Svizzera fa parte della rete interconnessa europea. Ciò contribuisce a compensare le fluttuazioni.

«Quando qui in Svizzera non c’è il sole, è possibile ricorrere all’energia idroelettrica o eolica proveniente dall’estero», afferma Hälg. Allo stesso tempo, l’approvvigionamento elettrico viene ulteriormente potenziato. E secondo l'esperta ciò è anche necessario.

La chiusura della centrale nucleare di Mühleberg e quella prevista della centrale di Beznau sono già state compensate, soprattutto grazie all’energia solare.

L’espansione delle energie rinnovabili deve proseguire per poter sostituire anche le restanti due centrali nucleari.

Secondo quanto dichiarato dalla società gestrice Axpo, la centrale nucleare di Beznau dovrebbe essere definitivamente dismessa entro il 2033. Partito Socialdemocratico

È interessante anche l’andamento dei consumi.

Secondo la responsabile del dipartimento, il consumo di energia elettrica in Svizzera è rimasto pressoché invariato dal 2000, nonostante la crescita demografica ed economica.

«Il consumo di energia elettrica pro capite è diminuito», afferma. Ciò è dovuto soprattutto a elettrodomestici più efficienti.

C'è però un'eccezione. A giugno, in Svizzera, sia il consumo di energia elettrica che il prezzo orario hanno registrato un aumento.

Il 24 giugno il prezzo ha superato i 318 euro per megawattora (MWh). Rispetto all'anno precedente, si tratta di un aumento di 254 euro per MWh. Il prezzo dell’energia elettrica è espresso in euro, poiché in Europa l’energia elettrica viene scambiata a livello transfrontaliero.

L'inverno continua a rappresentare una sfida

In estate la Svizzera produce molta energia elettrica, soprattutto grazie agli impianti solari e idroelettrici. Questa energia potrebbe anche essere esportata all’estero.

La grande sfida rimane l’inverno, quando il consumo di energia elettrica è più elevato, ad esempio a causa delle pompe di calore, dei riscaldamenti elettrici e dell’illuminazione. Allo stesso tempo, la Svizzera produce meno energia elettrica.

«In inverno la produzione idroelettrica è inferiore», afferma Hälg. I fiumi trasportano meno acqua e anche la produzione solare è inferiore rispetto all’estate. Attualmente, quindi, le riserve non sono del tutto sufficienti per superare l’inverno e vengono integrate con le importazioni.

Secondo l’esperta, se la Svizzera investisse di più nelle energie rinnovabili, potrebbe fare a meno delle centrali nucleari. Partito Socialdemocratico

Dal punto di vista della Fondazione per l’Energia, tuttavia, il problema sarebbe risolvibile.

L'esperta non punta però su nuove centrali nucleari. «A nostro avviso, le centrali nucleari non sarebbero una buona soluzione, perché non sono redditizie e sono poco flessibili.»

Sarebbero più convenienti il potenziamento delle energie rinnovabili e una maggiore efficienza energetica. Sono necessari più energia solare, più energia eolica, sistemi di accumulo termico e un migliore scambio con l’estero.

Anche per quanto riguarda l’efficienza degli elettrodomestici e delle abitazioni, la capoufficio delle energie rinnovabili intravede un potenziale di miglioramento. «Siamo sicuramente sulla buona strada.»

Ma un accordo con l’UE e il potenziamento delle energie rinnovabili potrebbero comunque rivelarsi più redditizi delle centrali nucleari.

L'accordo con l'Europa rimane di fondamentale importanza politica

Dal punto di vista politico, il dibattito sull’energia elettrica in Svizzera non verte quindi solo sulla produzione interna, ma anche sui rapporti con l’UE.

Hälg afferma: «I rapporti tra l’Europa e la Svizzera in materia di energia elettrica sono destinati a cambiare». Con un accordo sull’energia elettrica, la Svizzera sarebbe meglio integrata nel mercato europeo. Senza un accordo, l’energia elettrica potrebbe diventare più costosa, poiché la Confederazione dovrebbe investire ancora di più nell’espansione della rete e nelle riserve.

La questione dell'energia nucleare rimane controversa.

Mentre gli ambienti conservatori discutono della costruzione di nuove centrali nucleari, le organizzazioni ambientaliste puntano maggiormente sull'energia solare, eolica e idroelettrica, sugli impianti di accumulo, sull'efficienza energetica e sullo scambio di energia elettrica con l'Europa.

Recentemente il Parlamento ha approvato la controproposta del Consiglio federale all’iniziativa «Fermare il blackout». Di conseguenza, in Svizzera sarà nuovamente possibile costruire centrali nucleari.

Una cosa è certa: nel 2027 i prezzi dell’elettricità dovrebbero diminuire. Rimane però aperta la questione di come la Berna possa garantire a lungo termine un approvvigionamento energetico sufficiente durante l’inverno.