Ecco il progetto L'IA arriva in corsia: a Zurigo aiuta i medici contro la burocrazia

SDA

22.10.2025 - 19:00

Obiettivo è sgravare i medici dai compiti più ripetitivi.
Obiettivo è sgravare i medici dai compiti più ripetitivi.
Keystone

Un'alleanza tra il Kinderspital di Zurigo e quattro aziende tecnologiche punta a sviluppare una piattaforma di intelligenza artificiale (IA) per rivoluzionare il lavoro in ospedale.

Keystone-SDA

22.10.2025, 19:00

22.10.2025, 19:29

Il primo progetto concreto: un sistema che scrive automaticamente i referti medici, liberando i professionisti dalla burocrazia.

Insieme al nosocomio pediatrico, Cisco, Zühlke, Netcloud e la startup 44ai hanno avviato un progetto pilota per creare una struttura sicura e ampliabile destinata agli ospedali. L'iniziativa, nata nell'ambito del programma Country Digital Acceleration del colosso americano Cisco, prende il via con un obiettivo molto concreto: automatizzare la creazione della documentazione medica.

Rapporti, cartelle e trascrizioni

Nel suo primo campo d'applicazione l'IA viene utilizzata per creare automaticamente rapporti medici partendo da dati strutturati e non strutturati, riassumere la storia clinica dei pazienti riducendo errori e tempo impiegato, trascrivere le conversazioni medico-paziente e precompilare i referti.

«Con questa iniziativa uniamo partner tecnologici di primo piano, competenza clinica e capacità innovativa elvetica», afferma Garif Yalak, membro della direzione di Cisco Svizzera, citato in un comunicato. «Insieme creiamo le basi per un utilizzo sicuro e sostenibile dell'IA nel settore sanitario». Matthias Bryner, responsabile informatico del Kinderspital, aggiunge: «Vediamo nell'IA il potenziale per migliorare sensibilmente i processi, mantenendo sempre al centro il valore aggiunto per le persone».

I ruoli

La piattaforma è concepita fin dall'inizio come un modello trasferibile, con un'infrastruttura IA sicura e interoperabile. Tecnologicamente, si baserà sull'infrastruttura Cisco e verrà gestita in loco. Zühlke fornirà la consulenza strategica, Netcloud il supporto operativo, mentre 44ai metterà a disposizione la piattaforma software Haidy, specializzata nella creazione automatizzata di referti. L'intesa tra i cinque partner è stata formalizzata in agosto con la firma di una lettera di intenti.

Il Kinderspital di Zurigo è il più grande centro di pediatria e chirurgia infantile della Svizzera e cura ogni anno circa 100'000 pazienti. L'organico comprende 2'600 collaboratori.

