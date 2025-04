Il lancio dell'iniziativa era avvenuto il 17 ottobre 2023 Keystone

L'iniziativa popolare «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)» è fallita. Lo hanno annunciato gli stessi promotori. Il testo mirava a garantire il primato del diritto nazionale su quello internazionale.

Keystone-SDA SDA

Il comitato d'iniziativa – tra i quali figuravano i movimenti «Amici della Costituzione», «Mass-Voll» e «Aufrecht Schweiz», nonché il Partito Pirata e diversi parlamentari del gruppo UDC – ha annunciato sulla piattaforma X che non è riuscito ad raccogliere le 100'000 firme necessarie.

Dal canto loro, il movimento di cittadini «Amici della Costituzione» e quello no-vax «Mass-Voll» hanno precisato su X che continueranno a intensificare la «lotta per la sovranità del popolo e dello Stato» e che si opporranno ad accordi internazionali imposti dall'estero.

«Prima la Svizzera»

Secondo i promotori, il testo intendeva difendere la democrazia, che è stata «massicciamente erosa negli ultimi anni». «La Svizzera prima di tutto», aveva dichiarato Nicolas Rimoldi, presidente di Mass-Voll e del comitato d'iniziativa, in occasione del lancio del testo. Il diritto internazionale è ovviamente necessario, ma secondo il comitato sta invadendo sempre più la sovranità nazionale.

Nel mirino c'erano l'Unione europea e in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), «che hanno messo la Svizzera in una morsa». Il comitato aveva lanciato l'iniziativa nell'ottobre 2023 e ha avuto 18 mesi di tempo per raccogliere 100'000 firme.