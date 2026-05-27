Il cartellone, sotto la direzione artistica del ticinese Nolan Quinn, punterà ancora una volta sul forte legame con New Orleans, città gemellata con Ascona dal 2022 e riferimento culturale della manifestazione, si legge in una nota odierna degli organizzatori.

La programmazione americana, coordinata dal musicista e produttore Adonis Rose, porterà in Ticino sonorità che spaziano dal jazz tradizionale al funk contemporaneo, con artisti come Sean Ardoin, Sabine McCalla e Glen David Andrews.

Ospiti di spicco

Tra gli ospiti internazionali di spicco figurano il trombonista e compositore statunitense Fred Wesley, storico collaboratore di James Brown, il bassista funk spagnolo Vincen García e il pianista italiano Antonio Faraò, prosegue la nota. Non mancheranno varie formazioni legate al jazz tradizionale e allo swing, elemento che negli ultimi anni è tornato centrale nella proposta artistica del festival.

I colori rossocrociati verranno portati dalla Swiss Armed Forces Big Band e dalla pianista friburghese Manon Mullener, insignita la scorsa settimana dello Swiss Jazz Award 2026.

Molti saranno anche gli eventi collaterali come parate di brass band, jam session notturne, concerti gospel e lezioni di danza, con attività distribuite sull'arco dell'intera giornata fino a tarda notte.

Cambio ai vertici dopo 14 anni

Dopo aver presieduto JazzAscona per 14 anni, Guido Casparis, lascerà le redini della manifestazione alla fine della 42esima edizione. Passerà il testimone a Stefano Steiger, municipale di Ascona e capodicastero Turismo e Cultura, viene precisato nella nota.

Gli organizzatori vedono questa transizione come «un momento di continuità e rinnovamento per il festival», indica il comunicato. «JazzAscona è una storia che merita di proseguire, mantenendo ogni anno intatta l'atmosfera e la magia dei suoi dieci giorni», ha detto dal canto suo il futuro presidente, citato nella nota.