Sia Lugano che Locarno hanno registrato un nuovo record il 1° agosto.

Nella città sul Verbano sono stati misurati 34,5 gradi, come si evince dal sito web dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Il precedente record era di 33,7 gradi e risaliva al 2018.

Nella città sul Ceresio invece i termometri hanno segnato 34,0 gradi. Il precedente record era di 33,3 gradi, registrato nel 2020.

Anche nei Grigioni è stato registrato un nuovo record giornaliero per il 1° agosto, come è stato ulteriormente riferito. A Samedan sono stati registrati 26,2 gradi. Il precedente record era di 25,9 gradi.

Il caldo rimarrà ancora per qualche giorno

Giova ricordare che l'abbattimento di questi primati non è una novità per l'estate 2026: giovedì a Basilea erano stati misurati 39,7 gradi, eguagliando il record assoluto sul versante a nord delle Alpi.

L'allerta canicola di grado 4 (il più forte) al Sud delle Alpi e di grado 3 al Nord delle Alpi resta in vigore fino a mercoledì 5 agosto alle 20h00.

Viste le previsioni non si può escludere che tali allarmi siano prolungati poiché all'orizzonte non si vedono sostanziali cambiamenti meteo.

L'estate più calda e più secca, lo dicono i dati

Secondo gli esperti, il mese di luglio è stato il più caldo in tutto il Paese dall'inizio della misurazioni, con una media superiore di 3.5 gradi alla norma.

Nei siti di misurazione di MeteoSvizzera, si legge sul sito, sono state registrate anomalie di temperatura rispetto al periodo di riferimento (1991-2020) tra +1.5 °C e +4.6 °C, con la maggior parte delle stazioni che ha mostrato una deviazione da +2.6 °C a +3.8 °C.

In molte regioni la somma delle precipitazioni mensili di luglio 2026 risulta inferiore alla media dal 20 % al 60 %.

Le maggiori quantità di precipitazioni sono state registrate in Vallese, mentre i quantitativi di precipitazione più bassi sono stati registrati nell’Altopiano, nel Giura, lungo il versante nordalpino e al Sud delle Alpi.