«Sono molto stanca» La co-presidente del PS Mattea Meyer prende una pausa

SDA

30.11.2025 - 22:11

La copresidente del PS Mattea Meyer ha bisogno di una pausa: non parteciperà alla sessione invernale delle Camere federali. (foto d'archivio)
Keystone

La co-presidente del PS Mattea Meyer ha annunciato che non parteciperà alla sessione invernale delle Camere federali. In un post su Instagram, la consigliera nazionale zurighese dice di sentirsi «molto stanca»

Keystone-SDA

30.11.2025, 22:21

«È stata una decisione molto difficile da prendere», scrive la 38enne nel post di domenica, in cui dice di aver sentito che è il momento di «tirare il freno d'emergenza».

La co-presidente del Partito socialista chiede «tranquillità e tempo» per riprendersi nella sua sfera privata. E assicura che durante la sua assenza il PS potrà contare su una squadra forte.

Mattea Meyer condivide dal 2020 la presidenza del PS svizzero con il consigliere nazionale argoviese Cédric Wermuth: il 39enne ha commentato il post della co-presidente, come molti altri follower, con un cuoricino.

