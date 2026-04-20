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Troppo lavoro La co-presidente del PS Mattea Meyer torna in Consiglio nazionale. Sulla pausa: «Era già troppo tardi»

SDA

20.4.2026 - 07:54

La co-presidente socialista.
La co-presidente socialista.
Keystone

La co-presidente del Ps Mattea Meyer riprende le sue funzioni in Consiglio nazionale e nel suo partito, dopo una pausa di qualche mese a causa della «grande fatica». Lo ha annunciato la zurighese stessa in un'intervista pubblicata oggi dai quotidiani Tamedia.

Keystone-SDA

20.04.2026, 07:54

20.04.2026, 08:03

«Sono piena di energia e di gioia per la mia attività politica», ha spiegato Meyer, aggiungendo di aver accettato consapevolmente il nuovo impegno politico, a partire dalla sessione parlamentare straordinaria in programma a fine aprile.

Negli scorsi mesi invece ci sono stati momenti – tra i più difficili della sua vita, ha commentato – nei quali non sapeva se sarebbe mai tornata in parlamento.

Non sapere se sarebbe tornata alla vecchia quotidianità le ha fatto paura, ma ora si è liberata di questo timore.

«Era già troppo tardi»

Lo scorso novembre Meyer aveva annunciato la pausa, giustificandola sulla piattaforma Instagram con una «grande stanchezza» e con la necessità di tirare il freno a mano.

«Con il senno di poi devo ammettere che era già troppo tardi», ha osservato. I compiti quotidiani come rispondere alle e-mail o preparare i bambini al mattino le stavano portando via molta energia.

Ammettere di essere a corto di energia le è costato molto coraggio ed è stato altresì difficile rendere il suo caso di dominio pubblico.

«Se non parliamo dei nostri momenti di debolezza ci viene da pensare che qui a Berna ci sia gente che fa cose sovrumane. Un pizzico di onestà e di gentilezza reciproca non fanno male», ha dichiarato.

Aiuto professionale e sostegno privato

Nel corso della sua assenza per malattia a tempo pieno Meyer ha ottenuto un aiuto professionale e il sostegno della sua cerchia e del suo partito.

Il fatto di condividere la presidenza con Cédric Wermuth le ha infatti permesso di mollare la presa. Famigliari e colleghi di partito le hanno infatti sempre detto di essere paziente e di prendere il tempo necessario per recuperare.

Alla domanda, infine, su quale sia la lezione più preziosa che ha imparato durante questo periodo, Meyer ha risposto: «Essere più paziente e serena con me stessa».

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