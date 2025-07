La Confederazione acquista 25 auto di lusso per 5,6 milioni di franchi

In futuro i Consiglieri federali viaggeranno a bordo di una BMW i7. KEYSTONE

Il Consiglio federale sta sostituendo le limousine ufficiali con modelli completamente elettrici di BMW. Per 25 veicoli pagherà 5,6 milioni di franchi svizzeri, assegnati a trattativa privata e senza gara d'appalto.

In futuro il Consiglio federale viaggerà in elettrico... e nel lusso. La Confederazione sta infatti acquistando 25 nuove limousine BMW i7 xDrive60 con autista per un totale di 5,6 milioni di franchi. Lo ha riferito giovedì «20 Minuten».

I veicoli completamente elettrici costano circa 224'000 franchi l'uno e sono destinati a sostituire i modelli più vecchi nel parco veicoli della Confederazione.

La commessa è stata assegnata a BMW Svizzera a trattativa privata, senza alcun concorso pubblico. L'Esecutivo ha giustificato questa scelta al giornale con la mancanza di alternative equivalenti sul mercato. L'acquisto rientra nell'obiettivo, previsto dal pacchetto clima, di convertire il parco auto aziendale alla trazione elettrica.

I veicoli sono in uso da circa 5 anni

Sebbene Armasuisse sottolinei a «20 Minuten» che il prezzo comprende anche la manutenzione e la formazione dei conducenti, lo scetticismo rimane alla luce di precedenti problemi di software con gli stessi modelli (due veicoli hanno dovuto essere portati in officina dopo una sola settimana).

In futuro, tutti i membri maschili del Consiglio federale saranno accompagnati dal nuovo modello BMW. La presidente federale Karin Keller-Sutter, invece, non avrà un proprio veicolo di rappresentanza.

Se necessario, noleggerà un'auto da un fornitore privato nella Svizzera orientale: più economica e più flessibile, come sottolinea il suo dipartimento.

Anche la ministra dell'Interno Elisabeth Baume-Schneider rimane fedele alla sua Mercedes EQV, almeno per il momento.

I veicoli saranno utilizzati dalla Confederazione per circa cinque anni, dopodiché rimarranno nella flotta estesa per gli ospiti e per le scuole guida per un massimo di altri dieci anni.