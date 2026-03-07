I promotori dell'iniziativa sul denaro contante volevano andare oltre quanto consentito dal libretto di voto. Immagine: Keystone

L'iniziativa sul denaro contante è destinata a ricevere un ampio sostegno, anche se nel concreto cambierà poco. I documenti mostrano che il comitato ha cercato di renderla più incisiva di quanto consentito dal testo.

È raro che un'iniziativa sia così popolare come quella «Il denaro contante è libertà». Secondo gli ultimi sondaggi, il 61% degli elettori è certo o più propenso a votare sì alle urne domenica 8 marzo.

Ma il Consiglio federale, il Parlamento e la maggior parte dei partiti concordano sul fatto che l'iniziativa non cambierà quasi nulla nella pratica.

Le ricerche condotte da blue News dimostrano che i promotori hanno apparentemente voluto presentare la loro proposta nell'opuscolo di voto in modo più attraente di quanto consentito dal testo dell'iniziativa, con una formulazione che, secondo la Cancelleria federale, ha oltrepassato il limite.

L'iniziativa non chiede l'obbligo di accettare contanti

La proposta di legge vuole inserire due nuove disposizioni nella Costituzione federale.

In primo luogo, la Confederazione dovrebbe essere obbligata a garantire che le monete e le banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente.

In secondo luogo, qualsiasi sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta dovrebbe essere sottoposta al voto obbligatorio del popolo e dei Cantoni.

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» Art. 99 cpv. 1 bis e 5

1 bis La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente.

5 La sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni. Mostra di più

L'iniziativa non inserisce nella Costituzione il diritto di pagare in contanti. Né crea l'obbligo di accettare contanti alla cassa.

Nonostante questa chiara posizione di partenza, il comitato voleva inserire nell'opuscolo informativo di voto (il cosiddetto libretto rosso) due frasi che - almeno secondo la Cancelleria federale - non rientrano nel testo dell'iniziativa.

Ecco le frasi respinte

In particolare, i promotori hanno proposto il seguente passaggio nella loro bozza: l'iniziativa «protegge in modo chiaro e vincolante il nostro diritto di pagare con denaro reale - costituzionalmente garantito e senza scappatoie per un futuro senza contanti».

E ancora: «La nostra iniziativa preserva la libera scelta, protegge la libertà personale - e assicura un pezzo di democrazia vivente».

Ciò è confermato da documenti dello scorso ottobre, che blue News ha potuto visionare. All'epoca, la Cancelleria federale aveva invitato i comitati a presentare le proposte di testo per l'opuscolo informativo.

La bozza viene solitamente modificata e infine approvata dal Consiglio federale. Secondo la legge, il governo può «modificare o respingere dichiarazioni diffamatorie e palesemente false (...)».

Legalmente, si tratta di «spiegazioni del Consiglio federale». Questo deve prendere in considerazione le argomentazioni dei comitati, ma non è obbligato ad adottarne la formulazione.

La Confederazione: «Non esiste un diritto di questo tipo»

La reazione della Cancelleria federale è stata altrettanto chiara. In una nota interna si legge: «Questo passaggio è palesemente falso e deve essere modificato. Il diritto non esiste e quindi non può essere tutelato».

La Cancelleria federale, che redige il libretto di voto, ha dichiarato che l'iniziativa non richiede l'obbligo ad accettare denaro contante.

L'articolo 3 della legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento riconosce un «obbligo di accettazione». Questo recita ad esempio: «Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri».

Ma il Consiglio federale e le autorità considerano questa formulazione come «legge dispositiva». In altre parole, l'articolo di legge è lettera morta perché le aziende sono libere di imporre ai loro clienti il contrario sulla base della libertà economica.

Art. 3 Obbligo di accettazione 1 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d’investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

2 Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

3 Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto. Mostra di più

Una seconda iniziativa sul contante voleva inserire nella Costituzione un diritto esplicito a pagare in contanti. Ma è fallita per mancanza di firme.

La Cancelleria federale ha osservato: «Questo non implica un diritto a pagare in contanti - se un'azienda accetta o meno i contanti dipende da quest'ultima».

Il comitato nega le accuse

Richard Koller, del comitato per l'iniziativa sul denaro contante, ha negato l'accusa quando interpellato da blue News.

«Il testo dell'iniziativa pubblicato è sempre stato l'unico punto di riferimento legale autorevole. La nostra formulazione aveva lo scopo di spiegare l'obiettivo politico e l'effetto pratico del mandato costituzionale in un linguaggio comprensibile - non di affermare un diritto individuale direttamente applicabile nei confronti dei privati».

Il comitato conferma anche che l'iniziativa «non crea un obbligo di accettazione alla cassa». Ma crea un «dovere permanente di protezione» per i politici.

Secondo i promotori questo dovere è soddisfatto solo «se il contante rimane effettivamente disponibile e utilizzabile nella vita quotidiana - e non esiste solo formalmente».

In altre parole, i legislatori e le autorità non dovrebbero semplicemente lasciare che la tendenza faccia il suo corso, ma garantire attivamente la conservazione del contante.