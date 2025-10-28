Nessuno sa se gli aiuti versati all'estero per combattere la corruzione stiano avendo effetto. (immagine simbolica) Immagine: Keystone

Il Controllo federale delle finanze (CDF) critica il fatto che la Svizzera non controlla in modo specifico né monitora sistematicamente la sua lotta alla corruzione nella cooperazione internazionale. Secondo il CDF, i due uffici responsabili non hanno una strategia operativa chiara.

Ogni anno la Svizzera investe miliardi in programmi di sviluppo ed economici, in parte con l'obiettivo di prevenire la corruzione e rafforzare lo Stato di diritto.

Questa politica mira a creare fiducia nell'aiuto svizzero in tutto il mondo e a garantire che i fondi pubblici raggiungano effettivamente la popolazione dei Paesi partner.

Ciò rende ancora più delicata l'attuale diagnosi del Controllo federale delle finanze (CDF): secondo il rapporto pubblicato, l'Amministrazione federale manca di una strategia coerente per garantire l'efficacia delle sue misure anticorruzione.

Secondo il rapporto, né la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) né la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno obiettivi operativi, budget o target misurabili per la lotta alla corruzione.

Le attività sono sviluppate «dal basso verso l'alto» e difficilmente sono coordinate strategicamente: non è quindi possibile un monitoraggio sistematico dei successi.

Mancanza di controllo centralizzato

I revisori notano che non esiste una base di dati centralizzata che mostri quali progetti contribuiscono effettivamente alla lotta contro la corruzione.

Non esiste una cooperazione formalizzata tra la DSC e la SECO, sebbene le loro responsabilità si sovrappongano in una certa misura. Di conseguenza, non è chiaro quale sia l'efficacia dei fondi impiegati.

Il CDF raccomanda di creare una piattaforma di coordinamento congiunta in cui mettere in comune le informazioni, condividere le esperienze e sfruttare le sinergie.

Una questione trasversale senza una chiara responsabilità

La lotta alla corruzione è considerata un «obiettivo trasversale» nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i progetti.

In pratica, però, secondo il CDF, questo significa che la questione è raramente al centro dell'attenzione. Solo pochi programmi si concentrano esplicitamente sulla prevenzione o sull'individuazione della corruzione.

Sebbene questa logica trasversale sia flessibile, significa che non c'è una responsabilità chiara. Il CDF avverte che senza priorità e responsabilità definite, c'è il rischio che le questioni legate alla corruzione si perdano nei portafogli dei progetti.

Conoscenza senza struttura, impatto senza misurazione

Il CDF rileva carenze anche nella gestione delle conoscenze: l'esperienza e la competenza non sono documentate sistematicamente e dipendono in larga misura dai singoli dipendenti. I processi di apprendimento istituzionale sono in gran parte assenti.

È inoltre difficile misurare l'efficacia delle misure anticorruzione. Molti progetti sono concepiti in modo tale da non avere quasi nessun indicatore verificabile. Il CDF chiede indicatori vincolanti e valutazioni a posteriori, per determinare se i progetti hanno un impatto a lungo termine.

Entrambi gli uffici riconoscono la critica in linea di principio, ma sottolineano i limiti politici e operativi. La DSC sottolinea che gli obiettivi operativi anticiperebbero le decisioni politiche.

La SECO fa riferimento alla sua politica di tolleranza zero e afferma che il rapporto si riferisce solo a una parte del suo lavoro di progetto.

Il CDF conclude che è urgente agire affinché la Svizzera possa realizzare in modo credibile le sue aspirazioni internazionali. Senza obiettivi chiari, una gestione armonizzata e risultati misurabili, non è chiaro se i miliardi spesi nella lotta alla corruzione avranno l'effetto desiderato.