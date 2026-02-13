Niente alcol sui binari e nelle sale delle stazioni: Deutsche Bahn sta pianificando una misura radicale volta a garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e ai dipendenti. Le FFS hanno dal canto loro spiegato che in Svizzera non sono previsti interventi simili.

Come riporta il quotidiano Bild, in futuro nelle 5'400 stazioni ferroviarie di tutta la Germania sarà vietato consumare birra, vino, superalcolici o altre bevande alcoliche. L'attuazione su tutto il territorio dovrebbe essere completata entro il 15 ottobre 2026.

La Deutsche Bahn ha confermato i piani su richiesta dell'agenzia tedesca DPA. «Ora stiamo adottando misure ancora più severe. Vogliamo più ordine e sicurezza nelle nostre stazioni e sui nostri treni», ha dichiarato a Bild la direttrice di Deutsche Bahn, Evelyn Palla. Finora il divieto di consumo nelle stazioni era in vigore soprattutto nelle grandi stazioni tedesche come Francoforte, Amburgo o Colonia. Al momento però non si parla di divieti all'interno dei treni.

Nessun divieto generale in Svizzera

Le Ferrovie federali svizzere (FFS), rispondendo a una richiesta dell'agenzia Keystone-ATS, hanno dal canto loro spiegato che non intendono introdurre un divieto generale di consumo di alcolici nelle stazioni o sui treni.

Per garantire la sicurezza dei collaboratori e dei clienti, continueranno ad applicarsi il divieto di vendita di alcolici dopo le ore 22:00 e il regolamento vigente nelle stazioni.

Quest'ultimo consente alle forze di sicurezza di intervenire qualora il consumo di alcol porti a comportamenti molesti o pericolosi, hanno aggiunto le FFS.