La disinformazione non è abbastanza contrastata in Svizzera

La disinformazione sulle reti sociali deve essere meglio contrastata, secondo il sociologo vallesano Laurent Cordonier Keystone

Gli effetti della disinformazione non sono presi abbastanza sul serio dalle autorità svizzere, secondo il sociologo vallesano Laurent Cordonier. «Alcune delle figure di spicco della disinformazione medica sul Covid-19 nel mondo francofono sono svizzere», afferma.

I siti che condividono informazioni false sono molto meno consultati dagli utenti di Internet, ma «l'esposizione massiccia alla disinformazione non è necessaria per avere effetti negativi», avverte lo specialista in un'intervista pubblicata oggi da Le Nouvelliste.

Cordonier è contrario alla censura e sostiene la necessità di strumenti normativi che impongano determinate misure ai social network. Secondo lui, è possibile, ad esempio, agire sugli algoritmi che evidenziano artificialmente contenuti altamente divisivi e catturano così l'attenzione. È inoltre necessario stabilire confini molto chiari su ciò che si può dire sulle reti sociali, ha proseguito.

«Con la Commissione Bronner [che ha presentato un rapporto alla presidenza francese], abbiamo proposto che la legge sulla libertà di espressione si applichi ai social network nello stesso modo in cui si applica a qualsiasi altro supporto mediatico. Né più né meno».

Il presidente francese Emmanuel Macron ha istituito una commissione per comprendere meglio gli effetti della disinformazione sulla popolazione, in particolare attraverso i social, alla quale ha partecipato il sociologo vallesano. Le sue ricerche si concentrano in particolare su un piccolo villaggio nel sud della Francia che è ha aderito in gran parte nella teoria della cospirazione.

bas, ats