I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10

L'erede di Chanel Gérard Wertheimer, l'imprenditore e decano dell'UDC Christoph Blocher e il CEO di UBS Sergio Ermotti (da sinistra a destra).

Le persone e le famiglie svizzere più ricche hanno accumulato ancora più ricchezza quest'anno. Secondo i dati della rivista «Bilanz», il patrimonio delle 300 persone e famiglie più ricche è aumentato del 2,2%, raggiungendo la cifra record di 850 miliardi di franchi nel 2025.

Hai fretta? blue News riassume per te La rivista «Bilanz» ha pubblicato la lista annuale delle persone più ricche della Svizzera.

La famiglia Blocher esce invece dalla top 10. In Ticino vive una manager dal patrimonio stimato in circa un miliardo e mezzo di franchi. Mostra di più

Dopo una leggera battuta d'arresto subito dopo la crisi del Covid, il patrimonio è quindi aumentato in modo significativo per il terzo anno consecutivo, come si evince dal rapporto «Bilanz» pubblicato venerdì.

Soprattutto l'andamento favorevole dei mercati azionari ha fatto crescere la ricchezza.

Alcune delle persone più ricche sono fondatori o eredi di grandi società globali, il cui valore è aumentato in modo significativo sui mercati azionari.

Anche il costante aumento dei prezzi degli immobili in Svizzera ha favorito i più ricchi. Una buona metà delle persone presenti nella lista ha un patrimonio superiore a un miliardo di franchi.

Come l'anno precedente, l'erede di Chanel Gérard Wertheimer è in cima alla lista con un patrimonio stimato tra i 33 e i 35 miliardi di franchi. Lo seguono le famiglie di eredi di Roche, Hoffmann, Oeri e Duschmalé (30-31 miliardi).

L'italiano Andrea Pignataro, che ha accumulato un patrimonio di 27-28 miliardi di franchi con il suo ION Investment Group, specializzato in informazioni finanziarie e residente a St. Moritz, è arrivato per la prima volta al terzo posto.

Vincitori e vinti

La famiglia Aponte, proprietaria della compagnia di navigazione MSC, ha registrato il maggior incremento di patrimonio. Le loro partecipazioni sono aumentate di 4 miliardi di franchi svizzeri, attestandosi tra i 24 e i 25 miliardi.

Le famiglie Hoffmann/Oeri/Duschmalé (Roche), Safra (Bank, 24-25 miliardi) e Schindler/Bonnard (Schindler, 15-16 miliardi) hanno guadagnato due miliardi ciascuna.

Anche il proprietario del gruppo di lusso Richemont, Johann Rupert (12-13 miliardi), è diventato più ricco di due miliardi grazie all'aumento del prezzo delle azioni.

L'andamento dei titoli in borsa è stato anche il motivo principale del calo dei maggiori perdenti.

Le azioni delle società di logistica Kühne+Nagel e Hapag-Lloyd, ad esempio, sono scese significativamente di valore, riducendo di 6 miliardi di franchi il patrimonio di Klaus-Michael Kühne (21-22 miliardi di franchi).

Anche altri suoi investimenti non hanno avuto un buon andamento di recente, ad esempio ha perso diverse centinaia di milioni nel fallimento di Signa.

La famiglia Firmenich (9-10 miliardi di franchi), azionista di maggioranza del gruppo di aromi e profumi DSM Firmenich, e Guillaume Pousaz (9-10 miliardi di franchi), fondatore della piattaforma di pagamento Checkout.com, hanno perso 5 miliardi di franchi ciascuno.

La famiglia Blocher esce dalla top 10

La famiglia Blocher (14-15 miliardi di franchi) non è più tra le dieci più ricche, essendo stata frenata principalmente dal cattivo andamento del prezzo delle azioni di Ems-Chemie e perdendo un miliardo di ricchezza.

I Blocher sono stati superati da un altro clan svizzero, quello del produttore di ascensori e scale mobili Schindler.

Tra gli svizzeri più ricchi ci sono diverse famiglie. La famiglia Bertarelli (prodotti farmaceutici, 17-18 miliardi) e la famiglia Jorge Lemann (birra e fast food, 16-17 miliardi) sono tra le prime 10.

Numero di manager in aumento, una abita in Ticino

Tuttavia, non solo gli eredi e i fondatori di società sono presenti nella classifica.

Ad esempio, anche 18 manager sono entrati nella top 300, sebbene in posizioni inferiori.

Ma secondo «Bilanz», si tratta di un massimo storico. Il presidente del consiglio di amministrazione di Novartis Giovanni Caforio, l'amministratore delegato di Zurich Mario Greco e l'ex Holcim e attuale amministratore delegato di Amrize Jan Jenisch sono stati aggiunti alla lista con un patrimonio stimato tra i 100 e i 150 milioni ciascuno.

L'elenco comprende anche due grandi nomi dell'ultima grande banca svizzera rimasta, il CEO di UBS Sergio Ermotti (200-250 milioni) e il CEO di UBS Colm Kelleher (200-250 milioni).

Anche l'ex CEO di Lindt&Sprüngli Ernst Tanner (450-500 milioni) è in cima alla lista. Al primo posto, tuttavia, c'è Lindsay Owen-Jones con 1-1,5 miliardi di franchi svizzeri. La storica direttrice di L'Oréal vive in Ticino.