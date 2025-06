La ferrovia Arth-Rigi, chiusa per lavori dopo l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio Hilfiker a Oberarth, nel Canton Svitto, fotografata l'8 luglio 1948. Keystone

La ferrovia Arth-Rigi, nel canton Svitto, che celebra il suo 150esimo anninversario, ha sempre svolto un ruolo pionieristico nel trasporto ferroviario.

Keystone-SDA SDA

Inaugurata il 4 giugno 1875, la ferrovia Arth-Rigi (ARB) è stata la prima linea ferroviaria interamente situata nel canton Svitto. Nel 1907 divenne la prima ferrovia a cremagliera al mondo con scartamento standard e trazione elettrica. I suoi treni spola del 1949 erano considerati i più moderni dell'epoca.

Un pezzo di storia ferroviaria

Il fatto che la sede centrale dell'ARB sia ora a Goldau, e non ad Arth, come suggerisce il nome, è dovuto a un cambiamento nei piani della linea del San Gottardo alla fine del XIX secolo.

Originariamente, Oberarth era stata scelta come sede dell'ARB perché doveva essere il sito della prevista stazione ferroviaria del San Gottardo. Il progetto però si rivelò molto più costoso del previsto, per cui la stazione fu progettata in un nuovo sito a Goldau. Questo scatenò «una rivolta locale» nel 1878, sottolinea l'ARB in un comunicato.

Il Consiglio federale volle ristabilire la calma, per cui fu versata una compensazione finanziaria e alla stazione di Goldau fu dato il doppio nome che porta ancora oggi: Arth-Goldau. Nel 1880, l'ARB trasferì quindi la sua sede a Goldau.

Un itinerario turistico popolare

L'apertura della ferrovia Arth-Rigi nel 1875 semplificò l'accesso alla Rigi e offrì ai turisti, in combinazione con la navigazione, un itinerario molto apprezzato. Dopo il completamento della ferrovia del San Gottardo nel 1897, il traffico si spostò su Goldau e il percorso del Lago di Zugo perse la sua importanza.