Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato guerra ai partner commerciali di tutto il mondo con un pacchetto di tariffe. Gli economisti valutano l'impatto sulla Svizzera.

Da settimane il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia un pacchetto tariffario XXL.

Sono stati annunciati dazi del 31% sulle esportazioni svizzere.

Gli esperti delle varie banche valutano le conseguenze per la Svizzera, usando parole come «sconcertante» e «caos». Mostra di più

Sono previste nuove tariffe del 31% per le importazioni dalla Svizzera negli Stati Uniti. Di seguito i primi commenti e le prime valutazioni di economisti e analisti.

«Supera le peggiori aspettative»

Il «Liberation Day» (giorno della liberazione ndr.) supera le peggiori aspettative.

Per la Svizzera, con un'economia fortemente orientata alle esportazioni, questo sviluppo non è molto piacevole e le conseguenze di una guerra commerciale globale si faranno sentire direttamente o indirettamente su molti esportatori. Il lato positivo è che i prodotti farmaceutici sembrano essere esenti dai nuovi dazi.

Inoltre, molte aziende svizzere hanno impianti di produzione negli Stati Uniti o hanno prodotti chiave difficilmente sostituibili. Per questi ultimi, è probabile che i dazi aggiuntivi si ripercuotano uno a uno sui prezzi.

Matthias Geissbühler, Raiffeisen

«È un duro colpo»

È un duro colpo. Trump impugna la spada sui dazi a due mani. Il recente intenso lobbismo svizzero - o dovremmo parlare di suppliche? - sembra non aver avuto alcun effetto a Washington.

Anche se la moratoria sui prodotti farmaceutici svizzeri potrebbe durare più a lungo, l'industria esportatrice svizzera sarà colpita duramente dal nuovo regime di dazi. E le misure difensive contro queste nuove realtà sono limitate.

L'obiettivo principale è l'indebolimento del valore del franco, motivo per cui è aumentata la probabilità che la Banca Nazionale Svizzera (SNB) ridurrà il tasso di interesse chiave a zero percento nel corso dell'anno.

Consideriamo [...] ancora inopportuno spingersi in cifre sotto lo zero. Piuttosto, è probabile che la SNB cerchi di indebolire ulteriormente il franco attraverso interventi mirati sul mercato dei cambi.

Questo rende praticamente inevitabile che la Svizzera venga etichettata come «manipolatore valutario» dal governo degli Stati Uniti.

Santosh Brivio, Banca Migros

«Il caos come strategia»

Le spiegazioni dell'amministrazione Trump sono sorprendentemente poco chiare. Ma questo fa parte della politica di Trump. La definirei una manovra «shock and awe» - in altre parole, il caos come strategia.

La minaccia è probabilmente lasciata deliberatamente poco chiara: non si può prevedere Trump. Si tratta di una politica di potere, un gioco contro i deboli.

Claude Maurer, BAK Economics

«Guerra commerciale globale in pieno svolgimento»

L'UE e la Cina hanno già annunciato contromisure. Ciò significa che la guerra commerciale globale è già in pieno svolgimento. L'economia globale potrebbe subire gravi danni.

Ciò riguarda anche gli Stati Uniti. I tassi di inflazione aumenteranno, poiché molti beni di consumo aumenteranno di prezzo a causa dei dazi sulle importazioni.