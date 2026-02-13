Dal punto di vista della tutela dei consumatori, molte banche svizzere non fanno abbastanza per proteggere la propria clientela dalle truffe online.

Solo tre istituti su venti sarebbero raggiungibili 24 ore su 24 in caso di frodi legate all'e-banking, secondo un sondaggio condotto dalla Fondazione svizzero-tedesca per la protezione dei consumatori (SKS).

In caso di emergenze con il sistema di pagamento svizzero Twint, un quarto delle banche intervistate non offre un servizio telefonico attivo 24 ore su 24, ha indicato in una nota SKS.

In una situazione di emergenza ogni minuto è prezioso, si legge nel comunicato.

Assistenza difficile da raggiungere

La maggior parte delle vittime di truffa si accorge di un accesso non autorizzato al proprio conto quando non è al lavoro: la sera, nei fine settimana o durante le vacanze, ad esempio oltreoceano. Vale a dire in momenti in cui le banche in Svizzera non sono operative.

Anche quando persone prudenti si accorgono rapidamente di una frode online e vogliono bloccarla, stando a quanto riportato, si scontrano con la mancanza di assistenza da parte delle banche.

«Servizi di assistenza alla clientela così obsoleti sono inaccettabili per le persone coinvolte, che hanno bisogno di aiuto immediato», ha dichiarato, citata nel comunicato, Sara Stalder, direttrice di SKS.

Secondo la Fondazione, in caso di emergenze legate all'e-banking sono raggiungibili in qualsiasi momento soltanto la Banca cantonale di Basilea Campagna, PostFinance e la Banca Cantonale di Friburgo.

La rapidità di reazione ha la priorità

Interpellata in merito, l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha dichiarato che la prevenzione delle truffe e la protezione dei clienti rappresentano la massima priorità per le banche.

Nei casi di frode, una reazione rapida e la reperibilità sono fondamentali. Per questo motivo le banche investono costantemente in meccanismi di sicurezza, sistemi di rilevamento delle truffe e procedure di emergenza.

Limitare la discussione alle sole hotline è riduttivo: «La protezione più efficace consiste nel prevenire la truffa prima dell'esecuzione di un pagamento.»

A tal fine sono necessarie misure tecniche di tutela e una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella catena delle frodi. È questo l'obiettivo perseguito dall'ASB.