La Freccia Azzurra attraversa nuovamente la Svizzera in occasione del 125° anniversario delle linee ferroviarie Berna-Neuchâtel e Gürbetal. Ma non è affatto l'unico testimone mobile della storia: dal Coccodrillo del Gottardo alla ferrovia a vapore della Furka, i viaggi in treno storici aspettano di far rivivere la storia.

Il 6 e 7 giugno, la storica Freccia Azzurra della BLS è tornata a circolare in occasione del 125° anniversario delle linee ferroviarie Berna-Neuchâtel e Gürbetal - un viaggio a ritroso nel tempo dei pionieri della ferrovia.

Hai fretta? blue News riassume per te Quasi nessun altro Paese in Europa riporta regolarmente sui binari così tanti veicoli ferroviari storici.

Molte linee ferroviarie svizzere risalgono al XIX secolo e sono ancora oggi in uso quotidiano.

Ecco chi c'è dietro la scena dei trainspotter svizzeri e quali sono le dieci ferrovie nostalgiche che dovreste conoscere.

Quando il leggendario Coccodrillo si arrampica sulle ripide rampe della linea montana del Gottardo, le locomotive a vapore conquistano la Furka o la Freccia Azzurra scivola nel Mittelland, non sono solo gli appassionati di ferrovie ad andare in visibilio.

Quasi nessun altro Paese riporta regolarmente sui binari così tanti veicoli ferroviari storici come la Svizzera.

Alcuni di essi hanno più di 100 anni e sono ancora funzionanti.

125 anni di storia ferroviaria sui binari svizzeri

Molte linee ferroviarie sono state costruite nel XIX secolo e ancora oggi caratterizzano il paesaggio, l'economia e l'identità di intere regioni. Alcune linee festeggiano oggi un anniversario di oltre un secolo e sono ancora in uso quotidiano.

Tra queste vi è la rete della Ferrovia Berna-Lötschberg-Sempione (BLS). La seconda compagnia ferroviaria del Paese collega da oltre un secolo Berna con l'Oberland bernese, la valle del Gürbetal e il cantone di Neuchâtel.

L'associazione Mikado 1244, fondata a Brugg nel 1975, si impegna con passione a preservare le locomotive storiche e a far rivivere la storia delle ferrovie svizzere con viaggi nostalgici. Immagine; Mikado 1244

Quest'anno la BLS celebra 125 anni di storia ferroviaria su alcune parti della sua rete storica con diversi viaggi speciali. La Freccia Azzurra del 1938 è in mostra: in Svizzera, la storia della ferrovia non appartiene a un museo, ma alle rotaie.

Perché la Svizzera è un paradiso per le ferrovie nostalgiche?

Sono diversi i motivi per cui le ferrovie nostalgiche hanno tanto successo in Svizzera.

In primo luogo, il Paese possiede una delle reti ferroviarie più fitte e tradizionali del mondo. Ciò significa che i veicoli storici spesso circolano sulle stesse linee per le quali sono stati costruiti un tempo, che si tratti della linea montana del Furka, del Gottardo o della rete ferroviaria retica.

A ciò si aggiunge la straordinaria varietà. Dalle locomotive a vapore e le automotrici storiche alle leggendarie locomotive elettriche come il Coccodrillo o la Freccia di Churchill, decine di veicoli operativi sono stati conservati.

Questo è possibile grazie ad associazioni, fondazioni e migliaia di volontari che ogni anno investono innumerevoli ore di lavoro nel restauro e nella manutenzione.

Lo storico coccodrill» delle FFS Ce 6/8 III 14305: la leggendaria locomotiva elettrica ha caratterizzato per decenni il traffico merci sulla linea del Gottardo. Immagine: Rhätische Bahn

I custodi della storia ferroviaria

Il Club dei Grigioni 1889, ad esempio, dimostra quanto sia grande la scena: il circolo conta oggi più di 700 membri e dalla sua fondazione ha restaurato numerosi veicoli storici della Ferrovia retica.

Deve il suo nome a una carrozza passeggeri del 1889, che i fondatori volevano salvare dalla rottamazione. L'anno segna anche l'apertura della ferrovia Landquart-Davos, un predecessore dell'attuale RhB.

La Doppia Freccia Rossa porta il nome Churchill perché nel 1946 ha portato il primo ministro britannico Winston Churchill attraverso la Svizzera. Immagine: SBB

Club come questo costituiscono la spina dorsale della scena ferroviaria nostalgica svizzera. Molti membri sono coinvolti come meccanici, macchinisti, addetti alle carrozze o fotografi. Senza il loro lavoro volontario, molti veicoli storici non sarebbero più in circolazione.

Che si tratti di una locomotiva a vapore, di un'automotrice o di una locomotiva elettrica storica, la Svizzera vanta una straordinaria varietà di veicoli museali operativi.

Ecco le 9 ferrovie e le linee più spettacolari e nostalgiche del Paese.

A tutto vapore sul Furka

La storica ferrovia a vapore Furka-Bergstrecke attraversa un viadotto nelle Alpi urane con le sue carrozze rosse - un pezzo di storia ferroviaria svizzera vivente. Uri Tourismus

È probabilmente la ferrovia-museo più famosa della Svizzera: le storiche locomotive a vapore circolano tra Realp, nel Canton Uri e Oberwald, in Vallese sull'ex linea Furka-Oberalp. Il viaggio si snoda attraverso spettacolari paesaggi di alta montagna, su tratti a cremagliera e attraverso il tunnel Sommitale del Furka, a oltre 2'100 metri di altitudine.

La linea avrebbe dovuto essere chiusa dopo l'apertura della galleria di base del Furka. Grazie a decenni di impegno da parte degli appassionati di ferrovia, è stata salvata e completamente riaperta nel 2010.

Oggi, oltre 500 volontari assicurano la sopravvivenza di una delle linee ferroviarie storiche più impressionanti d'Europa.

La più antica ferrovia a cremagliera di montagna d'Europa sale sul Rigi

La storica ferrovia del Rigi, la prima ferrovia di montagna d'Europa, viaggia con la sua locomotiva a vapore sopra il Lago dei Quattro Cantoni verso la vetta. Immagine: Schwyz Tourismus

Un nuovo capitolo delle ferrovie di montagna iniziò nel 1871 con la ferrovia Vitznau-Rigi: la ferrovia a cremagliera divenne un modello per molte ferrovie alpine.

Ancora oggi, storiche locomotive a vapore e carrozze restaurate percorrono il Rigi fino al Rigi Kulm, a 1798 metri.

Particolarmente impressionante: alcuni veicoli sono tra le più antiche ferrovie a cremagliera operative al mondo, tra cui la Lok 7 del 1873.

Ferrovia retica, con il treno nostalgico attraverso il patrimonio mondiale dell'UNESCO

I viaggi storici sono possibili anche in inverno: il leggendario treno a spazzaneve della RhB Xrot traccia il percorso attraverso le montagne grigionesi coperte di neve. Immagine: Wikipedia

Poche ferrovie sono sinonimo di Alpi svizzere come la Ferrovia retica (RhB).

Oltre ai suoi famosi treni rossi, la Ferrovia Retica possiede una delle più grandi collezioni di veicoli ferroviari storici del Paese, dalle nostalgiche carrozze salone alle locomotive di oltre 100 anni.

Nei viaggi storici, i passeggeri possono sperimentare percorsi leggendari come la linea dell'Albula con il viadotto di Landwasser, la gola del Reno o la linea del Bernina fino all'Italia.

Particolarmente suggestivo: le linee dell'Albula e del Bernina sono Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 2008. I treni storici viaggiano sugli stessi viadotti e gallerie elicoidali di oltre un secolo fa.

Treno di lusso Belle Époque, quasi come un grand hotel

Il treno Belle Époque del MOB collega Montreux e Zweisimmen e fa rivivere l'epoca d'oro dei viaggi di lusso in treno. MOB

Quasi nessun'altra ferrovia nostalgica combina storia ferroviaria e cultura del viaggio con lo stesso stile del treno Belle Époque della Montreux Oberland Railway (MOB).

Le carrozze storiche viaggiano tra Montreux e Zweisimmen e ricordano l'epoca glamour degli hotel di lusso e degli eleganti viaggi in treno dell'inizio del XX secolo.

Durante il viaggio, passano i vigneti del Lavaux, il lago di Ginevra, i verdi prati alpini e le cime dell'Oberland bernese. All'interno, i rivestimenti in legno, gli accessori in ottone e i sedili in tessuto creano il fascino della Belle Époque.

Il percorso offre un collegamento unico tra la Riviera sul Lago di Ginevra e il mondo alpino dell'Oberland bernese.

Ritorno agli anni Trenta con la Freccia Azzurra

La Freccia Azzurra della BLS è considerata un'icona della storia ferroviaria svizzera e continua a deliziare i passeggeri nei viaggi nostalgici attraverso la Svizzera. Immagine: BLS

La Freccia Azzurra è uno dei veicoli storici più noti della Ferrovia Berna-Lötschberg-Sempione (BLS).

È entrata in servizio nel 1938 e ha stabilito nuovi standard nel trasporto passeggeri grazie alla sua verniciatura blu, agli ampi finestrini panoramici e all'elevato livello di comfort.

Oggi l'automotrice viene mantenuta dalla Fondazione BLS e usata per viaggi speciali, spesso sulle sue vecchie tratte principali tra Berna, l'Oberland bernese e il canton Neuchâtel.

Molte caratteristiche originali sono state conservate fino ad oggi e trasmettono il fascino dei viaggi in treno prima della Seconda Guerra Mondiale.

In viaggio con i pionieri dell'elettrificazione

La storica locomotiva elettrica Ae 4/7 11026 simboleggia l'epoca pionieristica dell'elettrificazione delle ferrovie svizzere e ancora oggi traina treni nostalgici attraverso la Svizzera. Immagine: Mikado 1244

Mentre le locomotive a vapore sono spesso sotto i riflettori, la storia di successo delle ferrovie svizzere è iniziata con l'elettrificazione.

L'associazione Mikado 1244 di Brugg, nel Canton Argovia, conserva le locomotive elettriche storiche che un tempo costituivano la spina dorsale del trasporto ferroviario.

Tra i veicoli più noti ci sono le leggendarie locomotive Ae 4/7, che hanno viaggiato per decenni sulle linee principali della Svizzera.

L'associazione mantiene vivo un importante capitolo della storia industriale e dei trasporti svizzera con viaggi speciali, restauri e visite in officina. I viaggiatori possono vivere da vicino i giorni pionieristici della ferrovia elettrica.

Il romanticismo del treno a vapore nel Giura neocastellano

Il treno a vapore Vapeur Val-de-Travers si snoda tra i vigneti del Vaud e fa rivivere i grandi giorni delle ferrovie a vapore. Immagine: VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

Nel Giura neocastellano, il Vapeur Val-de-Travers unisce il romanticismo ferroviario alla storia regionale. Gli storici treni a vapore viaggiano tra Saint-Sulpice, Fleurier e Les Verrières, attraversando le dolci colline e le valli della Val-de-Travers.

Un tempo la linea apriva una regione che divenne famosa per l'industria orologiera e l'assenzio. Oggi, le locomotive a vapore restaurate con amore riportano in vita quest'epoca.

La ferrovia è gestita da volontari che restaurano i veicoli e organizzano viaggi a tema con specialità regionali e attività culturali. La ferrovia deve il suo fascino particolare alla combinazione di locomotiva a vapore, colline del Giura e regione tradizionale dell'assenzio.

Con il leggendario Coccodrillo sul Gottardo

Gli appassionati di ferrovia assistono emozionati all'arrivo del leggendario Coccodrillo delle FFS, una delle locomotive più famose della storia ferroviaria svizzera. Immagine: SBB Historic

Quasi nessun'altra locomotiva svizzera gode di uno status di culto simile a quello del leggendario Coccodrillo.

Costruita nel 1919 per la linea del Gottardo, la locomotiva è diventata un simbolo della prima elettrificazione delle ferrovie svizzere grazie alla sua enorme forza di trazione.

Il veicolo deve il suo nome al suo design appariscente con le lunghe estremità anteriori e la sezione centrale mobile. Accuratamente restaurati, questi mezzi tornano regolarmente sulle rotaie in occasione di viaggi speciali di FFS Historic, spesso sulle linee per le quali sono stati costruiti.

Un giro sul Coccodrillo è un viaggio a ritroso ai tempi pionieristici delle ferrovie alpine elettriche.

Un viaggio nostalgico alle porte di Zurigo

Lo storico treno a vapore della Ferrovia Museo di Zurigo (ZMB) riporta la storia delle ferrovie sui binari e vi invita a fare un viaggio nostalgico intorno a Zurigo. Immagine: ZMB Zürcher Museums-Bahn

Se volete sperimentare le ferrovie storiche, non dovete necessariamente recarvi sulle Alpi. La Ferrovia Museo di Zurigo (ZMB) conserva la storia dell'ex Ferrovia della Valle della Sihl e della Ferrovia dell'Üetliberg dagli anni Settanta.

In alcuni giorni selezionati, i treni restaurati circolano tra Zurigo, la Valle della Sihl e l'Uetliberg. I viaggi si svolgono dal centro città alle aree ricreative locali intorno a Zurigo e combinano la storia della ferrovia con la vita quotidiana.

Dalle carrozze passeggeri con finiture in legno alle classiche locomotive elettriche, la collezione mostra in modo impressionante lo sviluppo del trasporto regionale a Zurigo.