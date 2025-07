La vetusta funivia di Obergschwend-Rigi Burggeist. Rigi Burggeist AG

La funivia di Rigi-Burggeist deve essere ristrutturata. Senza l'ammodernamento, c'è il rischio di chiusura, con gravi conseguenze per i residenti e i visitatori.

Helene Laube

Secondo il «Blick», alla funivia che collega Gersau Obergschwend (SZ) a Rigi Burggeist mancano i fondi per la necessaria ristrutturazione. I gestori devono ancora trovare circa mezzo milione di franchi dopo un aumento del capitale sociale, come scrive il tabloid.

La funivia è indispensabile per gli abitanti della frazione. Permette di raggiungere i negozi e i posti di lavoro del paese. Ma sta mostrando i segni di 65 anni di usura quotidiana. Le cabine non sono più al passo con i tempi, scrive il «Blick», i supporti sono deformati e l'elettronica è irrimediabilmente obsoleta.

«Alcune cabine sono arrugginite e usurate», afferma Thomas Camenzind. Il presidente del consiglio di amministrazione di Rigi Burggeist AG, che gestisce la telecabina, sottolinea l'urgenza dell'ammodernamento, poiché la concessione è valida solo fino alla fine del 2026.

La popolazione locale è preoccupata per il futuro della funivia. Steffi Camenzind, proprietaria di una casa sulla montagna, descrive la situazione come catastrofica se dovesse cessare le sue attività.

Anche Hanspeter Graf, un altro abitante del luogo, sottolinea la sua importanza: molte persone anziane vivono nella frazione tutto l'anno e senza la funivia non sarebbero più in grado di raggiungere le loro case.

Costi di ristrutturazione per circa tre milioni di franchi

I costi di ristrutturazione ammontano a circa tre milioni di franchi, di cui 500'000 mancano all'appello. Sebbene la Confederazione e il distretto di Gersau stiano fornendo un sostegno finanziario, l'azienda deve raccogliere da sola la somma rimanente.

Un aumento del capitale sociale dovrebbe contribuire a raccogliere i fondi mancanti. I gestori sperano nel sostegno della popolazione, dato che la funivia è considerata «del popolo» e appartiene a molte persone.

Adalbert Baggenstoss, proprietario di una baita sul Burggeist, sottolinea l'importanza della telecabina per le nuove generazioni. La montagna non è solo un luogo di residenza per gli anziani, ma è anche sede di un popolare festival techno in inverno.

Senza la funivia, la realizzazione di questi eventi sarebbe compromessa, riducendo notevolmente l'attrattività del borgo.

