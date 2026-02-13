Sull’asse del San Gottardo sono previste diverse chiusure notturne nel mese di agosto. Durante le interruzioni, il traffico sarà deviato sulla strada del passo. L’USTRA intende così prevenire eventuali danni al soffitto intermedio della galleria.

Hai fretta? blue News riassume per te Il tunnel stradale del San Gottardo sarà chiuso per dodici notti nel mese di agosto.

Le chiusure saranno in vigore dalle 23 alle 5, dal lunedì al giovedì.

Il motivo è costituito da lavori di manutenzione preventiva sul soffitto intermedio. Riepilogo creato con

Chi percorrerà in auto l’asse del San Gottardo durante una notte di agosto potrebbe dover transitare dalla strada del passo. Tra il 10 e il 27 agosto, la galleria stradale resterà infatti chiusa per dodici notti.

Le chiusure saranno in vigore dalle 23.00 alle 5.00, come comunicato mercoledì dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Saranno interessate le notti tra lunedì e giovedì.

Il traffico potrà invece attraversare regolarmente la galleria nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì.

Lavori al soffitto intermedio

L’USTRA ha motivato la chiusura del collegamento lungo 17 chilometri tra Göschenen, nel canton Uri, e Airolo, in Ticino, con la necessità di effettuare «lavori di manutenzione preventiva».

Gli interventi riguarderanno in particolare il soffitto intermedio della galleria. Attraverso appositi tagli di separazione, gli elementi strutturali saranno alleggeriti in via precauzionale, così da ridurre il rischio di danni.

Le tensioni nel soffitto intermedio vengono monitorate costantemente mediante un sistema di misurazione.

Nel 2023, nei pressi del portale nord, si era formata una crepa e alcuni frammenti di calcestruzzo erano caduti sulla carreggiata. A provocare il danno sarebbero stati con ogni probabilità dei movimenti della montagna.